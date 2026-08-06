RaysFX Sniper EA MT5

RaysFX Sniper EA

RaysFX Sniper EA è un sistema di trading automatizzato (Expert Advisor) avanzato che integra direttamente la logica dell'indicatore RaysFX Sniper insieme a un potente filtro TMA+CG (Trimmed Moving Average + Centered Gravity).

L'EA è stato progettato per offrire un controllo totale sulla gestione del rischio e delle posizioni, integrando funzionalità di alto livello come il Multi-Take Profit dinamico (fino a 5 livelli), la Martingala Statica e Dinamica, e un'esclusiva simulazione interna del WinRate che tiene conto di commissioni e swap reali del broker.

⚙️ Strategia e Logica di Trading

L'EA genera segnali operativi basati sull'incrocio di due medie mobili esponenziali (EMA Fast / EMA Slow) confermate da un pannello di indicatori di congerie (RSI, MACD, ADX, Volumi, RSI MTF).

Per filtrare i falsi segnali e operare solo a favore di trend, l'EA integra il Filtro TMA+CG:

  • Long (Buy): Il prezzo deve trovarsi al di sopra della linea centrale del TMA.
  • Short (Sell): Il prezzo deve trovarsi al di sotto della linea centrale del TMA.

All'occorrenza di un nuovo segnale, l'EA chiude automaticamente le posizioni opposte residue e allinea le posizioni esistenti sullo stesso verso ai nuovi livelli di Stop Loss e Take Profit.

🛡️ Gestione Avanzata delle Posizioni (Multi-TP)

Una delle caratteristiche distintive di RaysFX Sniper EA è la gestione granulare del Take Profit:

  1. TP1 (Parziale): Alla raggiunta del primo target, l'EA chiude una porzione del volume (1/5 del lotto) e sposta lo Stop Loss a Break-Even. Il Break-Even è calcolato in modo intelligente per coprire non solo lo spread, ma anche le commissioni e gli swap accumulati.
  2. TP2 / TP3 / TP4: Raggiunti i livelli successivi, l'EA continua a parzializzare e sposta lo Stop Loss sui precedenti livelli di TP, bloccando i profitti.
  3. TP5 (Finale): L'ultimo livello chiude la posizione rimanente o attiva il TP finale sul broker.

Nota di Compatibilità: L'EA utilizza routine di trading sicure (SafeOrder) per garantire il corretto funzionamento sia in ambiente Hedging che Netting, gestendo automaticamente le politiche di filling (IOC, FOK, RETURN) e i limiti di stops/freeze level del broker.

📊 Modalità di Calcolo Stop Loss

Puoi scegliere come l'EA deve calcolare lo Stop Loss iniziale e i livelli di TP:

  • MANUAL (Pips Fissi): Valori statici inseriti dagli input.
  • AUTO ATR: Basato sulla volatilità corrente (ATR x Moltiplicatore).
  • AUTO DYN SL: Basato sui minimi/massimi di N barre precedenti.
  • AUTO TMA SL: Lo Stop Loss viene posizionato direttamente sulle bande esterne del TMA+CG (innovativo e dinamico).

📈 Simulazione WinRate Reale (Dashboard Integrata)

L'EA non si limita a operare, ma fornisce un'analisi statistica avanzata direttamente sul grafico tramite un pannello Dashboard. Attraverso la Simulazione Storica, l'EA elabora i dati passati (giornalieri o dall'inizio dell'anno) per calcolare il WinRate teorico della strategia. A differenza di altri EA, questa simulazione:

  • Calcola i costi reali (Auto-Detect Commissioni e Swap dal broker).
  • Simola la parzializzazione dei lotti.
  • Simula la Martingala.
  • Disegna a video le linee di Entry, SL e dei vari TP toccati, permettendoti di validare visivamente la strategia.

⚠️ Gestione del Rischio: Martingala

L'EA include un sistema di Martingala opzionale per il recupero delle perdite. Può essere configurato in due modalità:

  • Statico: Moltiplica il lotto precedente per un fattore fisso (es. x2.0).
  • Dinamico: Calcola matematicamente il volume esatto necessario per recuperare la perdita cumulativa alla raggiunta del TP1, tenendo conto delle commissioni. Massimo lotto limitabile da input.

Avvertenza sul rischio: La Martingala è uno strumento ad alto rischio. Assicurati di testarla accuratamente e di utilizzare un capitale sufficiente per sopportare i drawdown.

🎯 Impostazioni Consigliate

  • Valute: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD (e tutte le major con buon volume e spread basso).
  • Timeframe: Ottimizzato per M1, ma funzionante su M5, M15.
  • Conto: Broker con spread bassi e commissioni trasparenti (Raw/ECN). Minimo leverage 1:100.
  • Orario di Lavoro: Default 7:00 - 21:00 (configurabile).

📥 Parametri Principali

  • EA_Lot : Lotto base iniziale.
  • EA_TP_Mode : Selezione modalità Take Profit (Manuale, TP1, Tutti i TP).
  • InpTPSL_Mode : Modalità di calcolo dinamico di SL e TP.
  • InpUseTMAFilter : Attiva/disattiva il filtro di trend TMA+CG.
  • EA_UseMartingale & EA_MartingaleType : Gestione del rischio e recupero perdite.
  • InpSimEnabled : Attiva il motore di simulazione interno per il calcolo del WinRate.

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XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
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Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
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