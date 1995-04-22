RaysFX Sniper EA MT5
- Эксперты
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Davide RappaYouTube Channel: https://www.youtube.com/@RaysFX_Trading
- Версия: 3.22
- Активации: 5
RaysFX Sniper EA è un sistema di trading automatizzato (Expert Advisor) avanzato che integra direttamente la logica dell'indicatore RaysFX Sniper insieme a un potente filtro TMA+CG (Trimmed Moving Average + Centered Gravity).
L'EA è stato progettato per offrire un controllo totale sulla gestione del rischio e delle posizioni, integrando funzionalità di alto livello come il Multi-Take Profit dinamico (fino a 5 livelli), la Martingala Statica e Dinamica, e un'esclusiva simulazione interna del WinRate che tiene conto di commissioni e swap reali del broker.
⚙️ Strategia e Logica di Trading
L'EA genera segnali operativi basati sull'incrocio di due medie mobili esponenziali (EMA Fast / EMA Slow) confermate da un pannello di indicatori di congerie (RSI, MACD, ADX, Volumi, RSI MTF).
Per filtrare i falsi segnali e operare solo a favore di trend, l'EA integra il Filtro TMA+CG:
- Long (Buy): Il prezzo deve trovarsi al di sopra della linea centrale del TMA.
- Short (Sell): Il prezzo deve trovarsi al di sotto della linea centrale del TMA.
All'occorrenza di un nuovo segnale, l'EA chiude automaticamente le posizioni opposte residue e allinea le posizioni esistenti sullo stesso verso ai nuovi livelli di Stop Loss e Take Profit.
🛡️ Gestione Avanzata delle Posizioni (Multi-TP)
Una delle caratteristiche distintive di RaysFX Sniper EA è la gestione granulare del Take Profit:
- TP1 (Parziale): Alla raggiunta del primo target, l'EA chiude una porzione del volume (1/5 del lotto) e sposta lo Stop Loss a Break-Even. Il Break-Even è calcolato in modo intelligente per coprire non solo lo spread, ma anche le commissioni e gli swap accumulati.
- TP2 / TP3 / TP4: Raggiunti i livelli successivi, l'EA continua a parzializzare e sposta lo Stop Loss sui precedenti livelli di TP, bloccando i profitti.
- TP5 (Finale): L'ultimo livello chiude la posizione rimanente o attiva il TP finale sul broker.
Nota di Compatibilità: L'EA utilizza routine di trading sicure (SafeOrder) per garantire il corretto funzionamento sia in ambiente Hedging che Netting, gestendo automaticamente le politiche di filling (IOC, FOK, RETURN) e i limiti di stops/freeze level del broker.
📊 Modalità di Calcolo Stop Loss
Puoi scegliere come l'EA deve calcolare lo Stop Loss iniziale e i livelli di TP:
- MANUAL (Pips Fissi): Valori statici inseriti dagli input.
- AUTO ATR: Basato sulla volatilità corrente (ATR x Moltiplicatore).
- AUTO DYN SL: Basato sui minimi/massimi di N barre precedenti.
- AUTO TMA SL: Lo Stop Loss viene posizionato direttamente sulle bande esterne del TMA+CG (innovativo e dinamico).
📈 Simulazione WinRate Reale (Dashboard Integrata)
L'EA non si limita a operare, ma fornisce un'analisi statistica avanzata direttamente sul grafico tramite un pannello Dashboard. Attraverso la Simulazione Storica, l'EA elabora i dati passati (giornalieri o dall'inizio dell'anno) per calcolare il WinRate teorico della strategia. A differenza di altri EA, questa simulazione:
- Calcola i costi reali (Auto-Detect Commissioni e Swap dal broker).
- Simola la parzializzazione dei lotti.
- Simula la Martingala.
- Disegna a video le linee di Entry, SL e dei vari TP toccati, permettendoti di validare visivamente la strategia.
⚠️ Gestione del Rischio: Martingala
L'EA include un sistema di Martingala opzionale per il recupero delle perdite. Può essere configurato in due modalità:
- Statico: Moltiplica il lotto precedente per un fattore fisso (es. x2.0).
- Dinamico: Calcola matematicamente il volume esatto necessario per recuperare la perdita cumulativa alla raggiunta del TP1, tenendo conto delle commissioni. Massimo lotto limitabile da input.
Avvertenza sul rischio: La Martingala è uno strumento ad alto rischio. Assicurati di testarla accuratamente e di utilizzare un capitale sufficiente per sopportare i drawdown.
🎯 Impostazioni Consigliate
- Valute: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD (e tutte le major con buon volume e spread basso).
- Timeframe: Ottimizzato per M1, ma funzionante su M5, M15.
- Conto: Broker con spread bassi e commissioni trasparenti (Raw/ECN). Minimo leverage 1:100.
- Orario di Lavoro: Default 7:00 - 21:00 (configurabile).
📥 Parametri Principali
- EA_Lot : Lotto base iniziale.
- EA_TP_Mode : Selezione modalità Take Profit (Manuale, TP1, Tutti i TP).
- InpTPSL_Mode : Modalità di calcolo dinamico di SL e TP.
- InpUseTMAFilter : Attiva/disattiva il filtro di trend TMA+CG.
- EA_UseMartingale & EA_MartingaleType : Gestione del rischio e recupero perdite.
- InpSimEnabled : Attiva il motore di simulazione interno per il calcolo del WinRate.