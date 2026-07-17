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Данное ТЗ написано на профессиональном языке, понятном разработчикам торговых систем для терминала QUIK (на языке Lua).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

Разработка мультивалютного торгового робота для терминала QUIK (Lua)

Инструменты: Фьючерсы рынка FORTS (Московская биржа): BR (Brent), GOLD (Золото), MIX/MXI (Индекс Мосбиржи).

Таймфрейм: М5 (пятиминутный график).

Общая логика: Торговля ложных пробоев ключевых уровней на всплеске объема с каскадным выходом из позиции.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И НАСТРОЙКИ

Платформа: Скрипт должен работать внутри стандартного терминала QUIK на языке Lua. Код должен быть оптимизирован под высокую скорость исполнения (миллисекунды). Панель настроек (Глобальные переменные): В коде или через графический интерфейс должна быть возможность задать для каждого инструмента отдельно:

Max_Risk_Percent — максимальный процент от текущего баланса счета, используемый под Гарантийное Обеспечение (ГО) для данного инструмента (по умолчанию 5% на каждый инструмент, суммарно не более 15%).

Stop_Loss_Points — фиксированный размер защитного стоп-маркет ордера в пунктах инструмента (для Brent — 15 пунктов).

Take_Profit_1_Points, Take_Profit_2_Points, Take_Profit_3_Points — цели для каскадного выхода в пунктах инструмента (для Brent — 35, 60, 100 пунктов).

Volume_Multiplier — коэффициент фильтрации объема (по умолчанию 2.0).

2. БЛОК 1: РАСЧЕТ И РАЗМЕТКА УРОВНЕЙ

Робот ежедневно в 10:00:01 МСК автоматически определяет и фиксирует в памяти 4 ценовых уровня по каждому инструменту:

Day_High — Максимум предыдущего торгового дня.

Day_Low — Минимум предыдущего торгового дня.

Asia_High — Максимум текущего дня, сформированный в период с 10:00:00 до 10:59:59 МСК (утренний флэт).

Asia_Low — Минимум текущего дня, сформированный в период с 10:00:00 до 10:59:59 МСК.

До 11:00:00 МСК робот находится в режиме ожидания и сделок не совершает.

3. БЛОК 2: ТРИГГЕРЫ ВХОДА (ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ)

Робот сканирует рынок с 11:00:00 до 23:40:00 МСК. Сигнал формируется в секунду закрытия пятиминутной свечи (М5).

Сигнал на SHORT (Продажа):

Текущая свеча М5 заходит телом или тенью выше любого из уровней (Day_High или Asia_High). Цена закрытия (Close) этой свечи М5 фиксируется строго ниже этого уровня (цена вернулась обратно внутрь диапазона). Фильтр объема: Объем (Volume) данной сигнальной свечи М5 должен быть больше, чем средний объем предыдущих 5 свечей, помноженный на коэффициент Volume_Multiplier. При выполнении всех условий робот открывает позицию SHORT по рыночной цене в первую секунду открытия следующей свечи М5. Объем сделки рассчитывается автоматически исходя из Max_Risk_Percent от текущего баланса счета.

Сигнал на LONG (Покупка):

Текущая свеча М5 заходит телом или тенью ниже любого из уровней (Day_Low или Asia_Low). Цена закрытия (Close) этой свечи М5 фиксируется строго выше этого уровня. Фильтр объема: Объем (Volume) данной сигнальной свечи М5 должен быть больше, чем средний объем предыдущих 5 свечей, помноженный на Volume_Multiplier. Робот открывает позицию LONG по рыночной цене в первую секунду открытия следующей свечи.

4. БЛОК 3: СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ И КАСКАДНЫЙ ВЫХОД (60% / 20% / 20%)

Сразу после открытия позиции робот обязан выставить связанную сетку ордеров на биржу:

Первичный Стоп-Лосс: Выставляется ордер типа «Стоп-маркет» объемом 100% от открытой позиции на расстоянии Stop_Loss_Points от цены входа. Тейк-Профит 1 (60% объема позиции): Лимитный ордер на расстоянии Take_Profit_1_Points.

Событие: При исполнении Тейк-Профита 1 робот обязан в эту же секунду руками уменьшить объем оставшегося Стоп-Маркет ордера на 60% и передвинуть его в точку входа (уровень безубытка).

Тейк-Профит 2 (20% объема позиции): Лимитный ордер на расстоянии Take_Profit_2_Points.

Событие: При исполнении Тейк-Профита 2 робот обязан уменьшить объем Стоп-Маркет ордера в безубытке еще на 20%.

Тейк-Профит 3 (20% объема позиции): Лимитный ордер на расстоянии Take_Profit_3_Points.

Событие: При исполнении Тейк-Профита 3 позиция полностью закрывается, оставшийся Стоп-Маркет ордер аннулируется.

Примечание: Если цена идет против позиции и срабатывает Стоп-Маркет ордер, все выставленные лимитные Тейк-Профиты должны быть немедленно удалены скриптом. Повторный вход по этому же уровню в этот день запрещен.

5. БЛОК 4: ЭВАКУАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Железный тайм-аут: В 23:40:00 МСК робот обязан принудительно закрыть по текущей рыночной цене (маркет-ордером) абсолютно все открытые позиции по всем трем инструментам. Все активные лимитные и стоп-заявки должны быть полностью сняты. До конца текущих суток новые сделки запрещены. Принудительный перерыв в торговле: Робот не должен совершать сделки в период с 17:15:00 до 18:15:00 МСК по средам (время выхода макроэкономической статистики США по нефти). Если в этот момент есть открытая позиция, она удерживается по правилам Блока 3, но новые входы заблокированы.

Порядок сдачи работы:

Предоставление открытого исходного кода (.lua). Демонстрация корректной работы робота на демо-счете или тестере QUIK (проверка деления лотов на каскад 60/20/20 и модификации стоп-лосса в безубыток при срабатывании первой цели).



