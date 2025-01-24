Properties file in EW products, and alternative way to manage your inputs

MetaTrader 5 offers a fantastic way to set trading parameters as inputs. This is not only convenient for users but also provides developers with a simple and effective way to make an Expert Advisor flexible and configurable. However, it comes with one significant drawback: whenever an input is changed, the Expert Advisor must be recompiled and restarted.

To overcome this and other inconveniences, the Edgellence framework includes a method for managing Expert Advisor inputs. It uses an external properties file to overwrite the values of existing inputs at runtime, without interrupting the operation of the Expert Advisor.

Advantages:

No interruption to trading : Inputs can be updated dynamically without restarting the Expert Advisor.

: Inputs can be updated dynamically without restarting the Expert Advisor. Adjust inputs for multiple Expert Advisors simultaneously : Streamline the configuration process for multiple EAs.

: Streamline the configuration process for multiple EAs. Enhanced control: Fine-tune trading parameters with greater flexibility.

For clarity, these properties files do not change the set inputs themselves, as that would require recompilation. Instead, they overwrite the values at runtime. The use of these properties files is entirely optional—the existing inputs function as normal. However, using properties files provides additional convenience and better control over input management.

There is only one caveat to keep in mind: products from the MQL5 marketplace do not allow additional files to be distributed with them. This is generally not an issue, as the framework automatically generates a default properties file. However, during testing in the Strategy Tester, this properties file is not automatically copied.





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Файл свойств в продуктах EW и альтернативный способ управления вашими входными данными

MetaTrader 5 предлагает фантастический способ настройки торговых параметров в виде входных данных. Это не только удобно для пользователей, но и предоставляет разработчикам простой и эффективный инструмент для создания гибких и настраиваемых торговых советников. Однако есть один существенный недостаток: при изменении входных данных торговый советник должен быть перекомпилирован и перезапущен.

Чтобы устранить этот и другие недостатки, в рамках Edgellence предусмотрен метод управления входными данными торговых советников. Этот метод использует внешний файл свойств для изменения значений существующих входных данных во время выполнения, не прерывая работу торгового советника.

Преимущества:

Отсутствие прерывания торговли : Входные данные могут обновляться динамически без перезапуска торгового советника.

: Входные данные могут обновляться динамически без перезапуска торгового советника. Настройка входных данных для нескольких торговых советников одновременно : Упростите процесс настройки для нескольких советников.

: Упростите процесс настройки для нескольких советников. Улучшенный контроль: Тонкая настройка торговых параметров с большей гибкостью.

Для ясности, эти файлы свойств не изменяют сами установленные входные данные, так как это потребовало бы перекомпиляции. Вместо этого они изменяют значения во время выполнения. Использование таких файлов свойств не является обязательным — стандартные входные данные работают в обычном режиме. Однако использование файлов свойств обеспечивает дополнительное удобство и улучшенный контроль над управлением входными параметрами.

Есть только один нюанс: продукты из магазина MQL5 не позволяют распространять дополнительные файлы. Как правило, это не проблема, так как фреймворк автоматически создает стандартный файл свойств. Однако при тестировании в Strategy Tester этот файл свойств не копируется автоматически.





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Arquivo de propriedades nos produtos EW e uma forma alternativa de gerenciar suas entradas

O MetaTrader 5 oferece uma maneira fantástica de configurar parâmetros de negociação como entradas. Isso não é apenas conveniente para os usuários, mas também fornece aos desenvolvedores uma maneira simples e eficaz de tornar um Expert Advisor flexível e configurável. No entanto, há uma desvantagem significativa: sempre que uma entrada é alterada, o Expert Advisor precisa ser recompilado e reiniciado.

Para superar esse e outros inconvenientes, o framework Edgellence inclui um método para gerenciar entradas do Expert Advisor. Ele utiliza um arquivo de propriedades externo para sobrescrever os valores das entradas existentes em tempo de execução, sem interromper a operação do Expert Advisor.

Vantagens:

Sem interrupção na negociação : As entradas podem ser atualizadas dinamicamente sem reiniciar o Expert Advisor.

: As entradas podem ser atualizadas dinamicamente sem reiniciar o Expert Advisor. Ajuste entradas para vários Expert Advisors simultaneamente : Simplifique o processo de configuração para vários EAs.

: Simplifique o processo de configuração para vários EAs. Maior controle: Ajuste os parâmetros de negociação com maior flexibilidade.

Para maior clareza, esses arquivos de propriedades não alteram as entradas configuradas diretamente, pois isso exigiria uma recompilação. Em vez disso, eles sobrescrevem os valores em tempo de execução. O uso desses arquivos de propriedades é totalmente opcional — as entradas existentes continuam funcionando normalmente. No entanto, o uso dos arquivos de propriedades oferece conveniência extra e maior controle sobre o gerenciamento de entradas.

Há apenas um ponto a ser observado: produtos do mercado MQL5 não permitem a distribuição de arquivos adicionais. Normalmente, isso não é um problema, pois o framework gera automaticamente um arquivo de propriedades padrão. No entanto, ao testar no Strategy Tester, esse arquivo de propriedades não é copiado automaticamente.





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Archivo de propiedades en productos EW y una forma alternativa de gestionar sus entradas

MetaTrader 5 ofrece una manera fantástica de configurar parámetros de trading como entradas. Esto no solo es conveniente para los usuarios, sino que también proporciona a los desarrolladores una forma simple y efectiva de hacer que un Asesor Experto sea flexible y configurable. Sin embargo, hay una desventaja significativa: cada vez que se cambia una entrada, el Asesor Experto debe ser recompilado y reiniciado.

Para superar este y otros inconvenientes, el framework Edgellence incluye un método para gestionar las entradas del Asesor Experto. Utiliza un archivo de propiedades externo para sobrescribir los valores de las entradas existentes en tiempo de ejecución, sin interrumpir el funcionamiento del Asesor Experto.

Ventajas:

Sin interrupción del trading : Las entradas se pueden actualizar dinámicamente sin reiniciar el Asesor Experto.

: Las entradas se pueden actualizar dinámicamente sin reiniciar el Asesor Experto. Ajustar entradas para múltiples Asesores Expertos simultáneamente : Simplifica el proceso de configuración para varios EAs.

: Simplifica el proceso de configuración para varios EAs. Mayor control: Ajuste los parámetros de trading con mayor flexibilidad.

Para mayor claridad, estos archivos de propiedades no cambian directamente las entradas configuradas, ya que eso requeriría una recompilación. En su lugar, sobrescriben los valores en tiempo de ejecución. El uso de estos archivos de propiedades es completamente opcional: las entradas existentes funcionan normalmente. Sin embargo, el uso de archivos de propiedades ofrece mayor comodidad y control sobre la gestión de las entradas.

Solo hay un detalle a tener en cuenta: los productos del mercado MQL5 no permiten la distribución de archivos adicionales. Normalmente, esto no es un problema, ya que el framework genera automáticamente un archivo de propiedades estándar. Sin embargo, al probar en el Strategy Tester, este archivo de propiedades no se copia automáticamente.





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Eigenschaftsdatei in EW-Produkten und eine alternative Möglichkeit, Ihre Eingaben zu verwalten

MetaTrader 5 bietet eine fantastische Möglichkeit, Handelsparameter als Eingaben zu konfigurieren. Dies ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern bietet Entwicklern auch eine einfache und effektive Methode, einen Expert Advisor flexibel und konfigurierbar zu gestalten. Allerdings gibt es einen bedeutenden Nachteil: Jedes Mal, wenn eine Eingabe geändert wird, muss der Expert Advisor neu kompiliert und neu gestartet werden.

Um dieses und andere Unannehmlichkeiten zu überwinden, enthält das Edgellence-Framework eine Methode zur Verwaltung der Eingaben von Expert Advisors. Es verwendet eine externe Eigenschaftsdatei, um die Werte bestehender Eingaben zur Laufzeit zu überschreiben, ohne den Betrieb des Expert Advisors zu unterbrechen.

Vorteile:

Keine Unterbrechung des Handels : Eingaben können dynamisch aktualisiert werden, ohne den Expert Advisor neu zu starten.

: Eingaben können dynamisch aktualisiert werden, ohne den Expert Advisor neu zu starten. Eingaben für mehrere Expert Advisors gleichzeitig anpassen : Vereinfachen Sie den Konfigurationsprozess für mehrere EAs.

: Vereinfachen Sie den Konfigurationsprozess für mehrere EAs. Verbesserte Kontrolle: Feinabstimmung der Handelsparameter mit größerer Flexibilität.

Zur Klarstellung: Diese Eigenschaftsdateien ändern nicht die tatsächlich festgelegten Eingaben, da dies eine Neukompilierung erfordern würde. Stattdessen überschreiben sie die Werte zur Laufzeit. Die Verwendung dieser Eigenschaftsdateien ist völlig optional – die bestehenden Eingaben funktionieren wie gewohnt. Der Einsatz der Eigenschaftsdateien bringt jedoch zusätzlichen Komfort und eine bessere Kontrolle bei der Verwaltung der Eingaben.

Es gibt nur einen Punkt, den Sie beachten sollten: Produkte aus dem MQL5-Markt erlauben keine zusätzlichen Dateien. Dies ist normalerweise kein Problem, da das Framework automatisch eine Standard-Eigenschaftsdatei generiert. Beim Testen im Strategy Tester wird diese Eigenschaftsdatei jedoch nicht automatisch kopiert.





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