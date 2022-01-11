Owl Craft Pro EA - Day 2 results

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I'm pleased with Owl craft pro results in live for last 2 trading days. Live Signal will be available from tomorrow.
Owl Craft Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/76255
Pricing Structure (10 Copies at each phase)
phase 1: Only 4 copies left @ 149$
phase 2: Next price --> $199
Broker:
ICMARKETS - RAWSPREAD
DAY 1: 06-01-2022
*EA took 8 trades ( EURUSD 2 , EURCAD 1,EURCHF 2,GBPUSD 1,EURAUD 1 ,AUDCAD 1)
DAY 2 : 10-01-2022
*EA took 5 trades ( USDCAD 3,GBPUSD 1,EURCHF 1)
Best Regards,
Philip