Adyen выбрана Foot Locker, Inc. для обеспечения обработки платежей сети

Компания Adyen (AMS: ADYEN), предоставляющая глобальную платежную платформу, пользующуюся предпочтением многих ведущих компаний мира, объявила о том, что она выбрана нью-йоркской компанией Foot Locker, Inc., владеющей сетью специализированных розничных магазинов спортивных товаров, в качестве поставщика услуг по обработке платежей в различных экономических регионах и каналах сбыта по всему миру. Компании Foot Locker и Adyen сотрудничают с 2018 года.

«Предоставляемая компанией Adyen единая платформа с широким географическим охватом позволяет компании Foot Locker обеспечивать безупречное качество обработки платежей с учетом потребностей наших клиентов в различных странах Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, ― сообщил вице-президент компании Foot Locker по работе с клиентами Джон Уомпи (John Wompey). ― Способность компании Adyen ускорить и упростить процесс реализации элементов данной системы имеет решающее значение для нашего дальнейшего успеха на этих рынках».

«Мы всегда стремимся предоставлять продавцам возможность обеспечивать высочайшее качество обслуживания своих клиентов и заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с компанией Foot Locker и рады ей в этом содействовать, ― заявил операционный директор компании Adyen Камран Заки (Kamran Zaki). ― Компания Foot Locker находится в уникальном положении, позволяющем ей поставлять лучшие модели спортивной одежды и внушать к себе симпатию большему числу покупателей по всему миру, и мы гордимся своим сотрудничеством с ней».



