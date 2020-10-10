Соглашение о стратегическом партнерстве заключили Fideuram - ISP PB и REYL

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (далее — "Fideuram - ISP PB"), подразделение частного банковского обслуживания группы Intesa Sanpaolo, и REYL &Cie SA (далее — "REYL"), независимая многопрофильная банковская группа со штаб-квартирой в Женеве, сообщили о согласовании условий стратегического партнерства, в соответствии с которыми Fideuram - ISP PB приобретет долю REYL в размере 69% и передаст этой компании полностью принадлежащий ему швейцарский дочерний банк Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval (далее — "ISPBM").

После заключения этой сделки, которая традиционно подлежит одобрению со стороны контрольно-надзорных органов и предположительно будет совершена в первой половине 2021 года, ISPBM присоединится к REYL, что приведет к созданию крупной транснациональной частной банковской группы со штаб-квартирой в Женеве, штатом численностью около 400 сотрудников, управляемыми активами в объеме свыше 18 млрд швейцарских франков и требуемым по закону уставным капиталом порядка 250 млн швейцарских франков. Помимо Швейцарии, банк будет иметь свои представительства в странах ЕС, Латинской Америки, а также Ближнего и Дальнего Востока.

Это партнерство позволит Fideuram - ISP PB усилить свою международную деятельность в сфере персонального банковского обслуживания, особенно в перспективных направлениях развития, и продолжить играть одну из ведущих ролей в текущей консолидации швейцарского финансового сектора. Кроме того, оно подтверждает выбор Швейцарии в качестве основного центра международной деятельности Fideuram - ISP PB в сфере персонального банковского обслуживания и существенно увеличивает масштаб его нынешнего присутствия в этой стране. Благодаря заметным результатам своей деятельности, широчайшей географии присутствия в отечественном сегменте частного банковского обслуживания и общей финансовой устойчивости Fideuram - ISP PB обеспечивает компании REYL строгое соответствие корпоративной культуре и многочисленные катализаторы роста с сохранением ее предпринимательской индивидуальности и инновационной бизнес-модели.

Компания REYL продолжит реализацию своей успешной всеобъемлющей стратегии внутреннего роста, сосредоточенной на предоставлении ее клиентам перспективных решений, охватывающих пять направлений ее деятельности: управление частными капиталами, обслуживание предпринимателей и семейных компаний, консультативные услуги юридическим лицам и корпоративное структурирование, обслуживание активов и управление активами. Это стратегическое партнерство обеспечит поддержку недавних инициатив, включая Asteria Investment Managers (швейцарская программа организованного управления денежными средствами, специализирующаяся на целевом социальном инвестировании) и Alpian (новый швейцарский цифровой банк для массового обслуживания состоятельных клиентов среднего класса), и будет в значительной мере способствовать их реализации.

Представители руководства Fideuram - ISP PB и REYL совместно наметили долгосрочный взаимосогласованный стратегический план, который обеспечит прочный фундамент для построения бизнеса, выходящего на передовые позиции в ближайшие годы. Эта сделка принесет выгоды, включая укрепление организационной структуры и финансового положения, перекрестное привлечение клиентов во все сегменты деятельности, первоначальное финансирование проектов разработки новых продуктов, возможности размещения, синдицирования и совместного консультирования, а также существенное расширение реализационной сети.

Партнеры компании REYL Франсуа Рейл (François Reyl), Паша Бахтиар (Pasha Bakhtiar), Николя Дюшен (Nicolas Duchêne), Томас Фонтэн (Thomas Fontaine), Кристиан Фриньян (Christian Fringhian) и Лоренцо Роккоди Торрепадула (Lorenzo Roccodi Torrepadula) сохранят существенные доли в швейцарском банке и будут по-прежнему активно участвовать в его развитии и выработке долгосрочной стратегии, а также в его оперативном управлении.

«Стратегическое партнерство с компанией REYL, — говорит глава подразделения Intesa Sanpaolo Private Banking Томмазо Коркос (Tommaso Corcos), — подкрепляет стратегию Intesa Sanpaolo Group, которая долгое время была направлена на создание компании по управлению и защите частных капиталов. Кроме того, оно вписывается в более широкий процесс укрепления и диверсификации зарубежной деятельности нашего подразделения частного банковского обслуживания, особенно в Швейцарии, являющейся ведущей площадкой для международной деятельности. Вслед за приобретением Morval Group в 2018 году эта сделка позволяет нам более решительно сосредоточиться на этом растущем секторе, характеризующемся устойчивостью к кризисам и находящемся сейчас в процессе консолидации».

«Мы испытываем радостное волнение, — говорит глава компании REYL Франсуа Рейл (François Reyl), — в связи с заключением этого соглашения, открывающего новую главу в истории фирмы REYL. Fideuram ISP-PB является идеальным партнером для REYL, и мы предельно рады возможности создать совместными усилиями нового ведущего игрока международного уровня в сфере персонального банковского обслуживания, который, действуя из Швейцарии, преследовал бы глобальные амбиции. Мы с нетерпением ждем установления прочных связей с нашими новыми коллегами, а также решения всех будущих проблем и использования всех возможностей при работе в монолитной команде. Заключив соглашение с Fideuram – ISP PB, мы не только обеспечили надежную стратегическую совместимость, но и нашли для себя партнера с тонким пониманием законов делового мира и в значительной мере сходными ценностями, что ставит человеческие аспекты во главу угла всех совместных инициатив. Сочетание гибкости и масштаба, обусловленное общим предпринимательским мировоззрением, создает идеальные условия для достижения успеха в текущих условиях».

Консультантами компании REYL в отношении этой сделки выступали Deloitte SA и Schellenberg Wittmer Ltd. В качестве консультантов Fideuram действовали компании Studio Pedersoli, PwC Strategy & и CFM.



