Торговый терминал с lean-интерфейсом запускает платформа Binaryx

Платформа для трейдинга финансовых активов и криптовалют Binaryx сообщает о запуске торгового терминала с масштабируемым lean-based интерфейсом и расширенными возможностями как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров.

Одним из главных преимуществ терминала, платформа называет высокоточную систему сопоставления, разработанную на основе ряда математических вычислений и алгоритмов. По словам представителей Binaryx, результаты этой разработки позволят трейдерам закрывать сделки в условиях, приближенных к идеальным.

Терминал Binaryx предоставляет возможность работы с множеством необходимых торговых инструментов и функций: классическим спот-трейдингомфиатных и криптовалютных пар с опцией вывода средств сразу после покупки/продажи активов; маржинальным трейдингом, который дает возможность торговать активами по минимальному депозиту на маржинальном счете, даже если средств для покупки цифровых активов недостаточно; а также торговлей фьючерсами.

Платформа отдельно акцентирует внимание на масштабируемом lean интерфейсе торгового терминала, адаптированном как для профессиональных трейдеров, так и для новичков. Обе категории трейдеров столкнутся только с необходимым инструментарием в зависимости от собственной трейдинг экспертизы.

Терминал дает возможность торговать фиатными и криптовалютными парами. На данный момент доступны основные криптовалюты: BTC, ETH, LTC, USDT, XRP, BCH. Платформа сообщает о расширении портфеля криптовалют в будущем, добавлении уникальных торговых пар и создании новых рынков. Одним из первых, по словам основателей Binaryx, — станут рынки для торговли сырьевыми материалами (commodities) в парах с криптовалютными активами и фиатными валютами и акции компаний с фондовых рынков.

Помимо запуска торгового терминала, Binaryx анонсирует листинг проекта на Product Hunt c 09.10.2020.

Binaryx — это платформа для торговли большим объемом финансовых активов и криптовалют. К главным особенностям платформы относят: Binaryx Academy для изучения новых торговых стратегий от экспертного сообщества; whitelabel решение, которое включает в себя торговый модуль, кошелек и базовую биржу, а также доступ к ликвидности.



