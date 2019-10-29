L3COS становится лидером блокчейн-гонки

В то время, как громкие и известные стартапы вроде Telegram и Facebook ожесточенно пытаются решить конфликты с регуляторами, L3COS [произносится как lecos] получает возможность предоставлять доступные блокчейн-решения государственным учреждениям на городском, региональном, национальном и даже международном уровнях. Трехуровневый блокчейн с отдельными алгоритмами достижения консенсуса позволяет L3COS предоставлять самый полезный функционал каждой пользовательской группе: частным лицам, бизнесу и правительственному сектору.

Многие платформы обещали открыть правительствам доступ к возможностям распределенного реестра или создать взаимосвязанные отношения, открытые для частных лиц и организаций-участников блокчейна. Но лишь одна сдержала это обещание.

Правительство, блокчейн и бизнес

Сегодня, когда многие развитые государства, включая США и ОАЭ, изучают возможность создания собственных криптовалют, а правительства исследуют модели использования блокчейна, в том числе для регистрации земли и защиты интеллектуальной собственности, страны G7 анализируют угрозу с стороны существующих стейблкоинов для мировой финансовой стабильности. Центробанки отчаянно не хотят терять контроль над денежной массой как ключевым рычагом экономики. Правительства хотят использовать блокчейн, но для этого им необходима надежная и гибкая платформа.

TON, Hedera, Libra и EOS

EOS, на протяжении весьма длительного времени считавшийся лидером среди блокчейнов общего назначения, не смог преодолеть присущие ему проблемы масштабируемости, и, по словам Виталика Бутерина, "почти заполнен". Hedera, характеризующаяся высокой скоростью обработки транзакций и византийской отказоустойчивостью, была еще одним претендентом на статус "блокчейна 3.0". Однако ее консенсусной модели так и не удалось выйти за рамки малой, контролируемой оригинальной сети Hashgraph.

Все другие потенциальные решения столкнулись с невыполнимыми требованиями регуляторов. На фоне все более пристального внимания со стороны законодательных органов и неопределенности нормативно-правовой базы Libra из последних сил удерживает партнеров, в особенности провайдеров платежных сервисов. А TON привлек внимание Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (SEC) практически сразу после презентации через Telegram и первого раунда привлечения инвестиций для собственного токена Gram. SEC приостановила первичное предложение монет Telegram на общую сумму в 1,7 млрд долл. США.7

С точки зрения правительств, наибольшую опасность представляет собой тот факт, что каждое из этих решений неразрывно связано с собственной криптовалютой, выпускаемой и контролируемой провайдером. Ни одно национальное правительство не желает иметь дела со столь переменчивой валютой, как Bitcoin, равно как и передавать денежно-кредитную политику в посторонние руки.

Решение: на сцену выходит L3COS

L3COS - консенсусная операционная система третьего уровня, использующая блокчейн-технологии с целью предоставления суверенным странам базы для цифровизации активов и автоматизации процессов. 195 суперузлов платформы обеспечивают правительствам дискретный цифровой профиль, который может служить основой для автоматизированного учета и даже условного управления смарт-контрактами. Консенсусная модель третьего уровня адаптирует алгоритмы достижения консенсуса под нужды пользователей, а каждый суперузел может создавать собственные подузлы для федерализованного цифрового управления.

И, что самое важное для правительств, каждый суперузел может как выпускать собственные токены, так и контролировать эмиссию вниз по иерархии. У платформы L3COS нет собственной монеты. Вместо этого, блокчейн предоставляет потенциал для создания 195 внутренних экономик, в основе которых будет лежать монета/токен на базе L3СOS, но весь контроль будет осуществляться правительственным суперузлом.

Принцип работы L3COS

Блокчейн L3COS разделен на три уровня. Верхний уровень суперузлов, функционирующий на базе Proof of Government (PoGvt), предоставляет каждому правительству собственный суперузел и позволяет национальным властям управлять двумя другими уровнями, а также контролировать выпуск токенов.

Средний уровень ориентирован на коммерческие предприятия и организации. В его основе лежит концепция делегированного доказательства доли владения Delegated Proof of Stake (DPOS); самый нижний уровень предназначен для регистрации частных лиц на базе алгоритма Proof of Storage (PoST). Частные пользователи могут сдавать свои хранилища в аренду другим участникам блокчейна, обеспечивая контроль над персональными данными и создавая децентрализованное и чрезвычайно безопасное облачное хранение для глобальной системы.

Почему L3COS?

Для государственного сектора

Цифровизация правительственной структуры и нормативно-правовой базы путем использования смарт-контрактов.

Приобретение контроля над выпуском цифровых активов (цифровых национальных валют, ценных бумаг, токенов и других финансовых инструментов).

Преимущества доступа к блокчейну без потери властных полномочий.

Обеспечение прозрачности и автоматизация процессов обработки финансовых транзакций.

Несокрушимая защита данных.

Для коммерческих предприятий

Цифровизация и автоматизация всех бизнес-процессов с использованием регулируемых децентрализованных приложений.

Управление многопользовательскими аккаунтами.

Автоматическая прозрачность и нормативное соответствие.

Осуществление транзакций и расчетов в режиме реального времени.

Гарантированно надежная защита данных.

Высокая гибкость для бизнеса любых масштабов.

Кросс-чейн для эффективного обеспечения взаимозависимости между платформами.

Для частных пользователей:

Реальный контроль над личными данными.

Надежно защищенное децентрализованное хранилище данных.

Низкие цены, удобные платежи и безопасные, практически мгновенные транзакции.

Возможность сдачи хранилища в аренду для получения дополнительного дохода.



