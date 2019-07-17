Скидку на приобретение золота предоставят утилитарные токены Novem NVM

Платформа NovemGold, лучший способ купить золото, анонсировала первую публичную продажу утилитарных токенов NVM. Первый раунд торгов начнется 15 июля. Пользователи впервые получат возможность приобрести токены NovemGold NVM, предоставляющие 2% скидку на токены Novem NNN Gold, а также 5% cкидку на золото в слитках.

Продажа токенов NovemGold совпала с пиковым скачком цен на золото - до самого высокого за последние пять лет показателя на уровне свыше 1 350 долл. США. По мнению экспертов, подъем на рынке драгоценных металлов может свидетельствовать о глобальном экономическом кризисе, вызванном торговыми и валютными войнами между США, Европой и Китаем. Согласно прогнозам, подобная тенденция сохранится и дальше на фоне инфляции слабеющих фиатных валют, долгового кризиса и изменений в монетарной политике государств.

Криптовалюты - еще одна безопасная "гавань" для инвесторов, стремящихся избежать факторов неопределенности, связанных с действиями правительственных органов. В 2019 году биткойн достиг новых высот, а недавно представленная собственная валюта Facebook Libra открывает доступ к знаниям о криптовалюте 2,38 миллиардам пользователей социальной сети по всему земному шару.

"Экономическая неопределенность в очередной раз заставляет людей искать новые пути сохранения капиталов – в безопасности и независимости от государства. Сложившиеся условия привели к росту котировок на золото и стоимости криптовалют, создав идеальный момент для покупки NVM, - отметил генеральный директор NovemGold Андреас Калтейс (Andreas Kalteis). -

Приобретая токены NVM сегодня, вы обеспечиваете себе идеальные позиции для получения наилучших цен на токены NNN, которые представляют собой гораздо более удобный с точки зрения возможности погашения способ вложения средств в золото нежели любая другая аналогичная монета. Наш токен привязан к стоимости золотого слитка, удерживающей свои позиции вот уже не одну тысячу лет".

NovemGold является новым направлением деятельности австрийского предприятия, в течение многих десятилетий специализирующегося на торговле золотом. Компания планирует открыть 100 розничных филиалов по всей Европе. Токены NVM можно будет использовать для совершения покупок в магазинах, а также в блокчейн-среде.

NovemGold планирует направить поступления от розничных продаж на "сжигание" максимально возможного количества токенов NVM с целью сократить предложение при одновременном росте спроса на данную валюту, подстегиваемом скидками на токен Novem NNN Gold.

Продажа NVM будет проходить в три этапа - с постепенным повышением цен.

На предпродажном этапе, который стартует 15 июля 2019 года, пользователи смогут приобрести NVM за евро, швейцарские франки, BTC, ETH, NEO и GAS.

На первом этапе, начиная с 15 августа, токены будут доступны только пользователям NEO и GAS. Таким образом мы хотим продемонстрировать нашу поддержку концепции смарт-экономики NEO на базе дигитализованных активов.

На втором этапе продажи NVM c 20 августа токены снова можно будет приобрести за евро, швейцарские франки, BTC, ETH, NEO и GAS.

Утилитарный токен NVM предоставляет пользователям возможность осуществлять сделки с золотом, приобретая и продавая токены Noven NNN Gold, поддерживаемые и обмениваемые на золотые слитки с сертификатами LBMA. Токены NVM играют ключевую роль в оптимизации инвестиций в золото и блокчейн, поскольку при старте продаж предоставят скидку от первоначальной цены Novem NNN Gold.

"NovemGold стремится открывать всем людям на земле доступ к оптимальному средству приобретения золота в блокчейнне. Мы взяли устаревшую и неудобную модель покупки и радикально преобразовали ее, добавив доверие, прозрачность и безопасность блокчейна. Приобретая золото через Novem, вы точно знаете, что именно покупаете. Качество продукта подтверждено надлежащими сертификатами, а токены NNN, конечно же, можно в любой момент обменять на настоящий слиток золота".

Токен Novem NNN - единственная монета, которую можно полностью обменять на золото, а это значит, что ее владельцы обладают настоящим металлом и могут получить к нему реальный доступ в случае банкротства или чрезвычайной обстановки в стране. NovemGold "отчеканила" монеты NNN на 1,5 млн долл. США, что эквивалентно 37 кгзолота, размещенным в защищенном хранилище. По меру увеличения объемов металла в хранилище будут выпускаться новые токены.

Частным инвесторам компания Novem продала токены NNN и NVM на общую сумму в 3,65 млн долл. США.

NovemGold NNN - первые "золотые" токены в блокчейне NEO. Эта платформа представляет собой идеальную экосистему, поскольку является блокчейном для "смарт-экономики", оптимальной для токенизации реальных активов вроде золота.



