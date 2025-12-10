SignaleKategorien
Chris Janto

TRIDENT GOLD MASTER

Chris Janto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 123 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 52%
XMGlobal-Real 13
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
77
Gewinntrades:
51 (66.23%)
Verlusttrades:
26 (33.77%)
Bester Trade:
0.41 USD
Schlechtester Trade:
-0.69 USD
Bruttoprofit:
18.81 USD (18 786 pips)
Bruttoverlust:
-13.60 USD (13 579 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (2.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.19 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
0.40%
Max deposit load:
13.88%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
2.55
Long-Positionen:
77 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.04 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.67%
Jahresprognose:
20.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.14 USD
Maximaler:
2.04 USD (13.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.22% (2.04 USD)
Kapital:
2.84% (0.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# 5.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.41 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 13" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This signal for evaluation copy trade Gold Master
Safe single shot trade, probably not trade for days, it only execute order when meet EA conditions to trade.
Keine Bewertungen
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 17:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 9.88% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
