SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TRIDENT GOLD MASTER
Chris Janto

TRIDENT GOLD MASTER

Chris Janto
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 13
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
43 (69.35%)
Loss Trade:
19 (30.65%)
Best Trade:
0.41 USD
Worst Trade:
-0.57 USD
Profitto lordo:
15.81 USD (15 808 pips)
Perdita lorda:
-9.76 USD (9 739 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
62 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.37 USD
Perdita media:
-0.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.04 USD (4)
Crescita mensile:
9.56%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
2.04 USD (13.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 6.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.41 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2.19 USD
Massima perdita consecutiva: -2.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal for evaluation copy trade Gold Master
Safe single shot trade, probably not trade for days, it only execute order when meet EA conditions to trade.
Non ci sono recensioni
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 9.88% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati