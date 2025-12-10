- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
48 (69.56%)
Убыточных трейдов:
21 (30.43%)
Лучший трейд:
0.41 USD
Худший трейд:
-0.69 USD
Общая прибыль:
17.67 USD (17 655 pips)
Общий убыток:
-11.06 USD (11 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
0.40%
Макс. загрузка депозита:
13.83%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
3.24
Длинных трейдов:
69 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
0.37 USD
Средний убыток:
-0.53 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.04 USD (4)
Прирост в месяц:
19.58%
Годовой прогноз:
237.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
2.04 USD (13.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.22% (2.04 USD)
По эквити:
2.43% (0.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.41 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2.19 USD
Макс. убыток в серии: -2.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This signal for evaluation copy trade Gold Master
Safe single shot trade, probably not trade for days, it only execute order when meet EA conditions to trade.
Safe single shot trade, probably not trade for days, it only execute order when meet EA conditions to trade.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
123 USD в месяц
66%
0
0
USD
USD
17
USD
USD
26
100%
69
69%
0%
1.59
0.10
USD
USD
13%
1:200