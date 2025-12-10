СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TRIDENT GOLD MASTER
Chris Janto

TRIDENT GOLD MASTER

Chris Janto
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 123 USD в месяц
прирост с 2025 66%
XMGlobal-Real 13
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
48 (69.56%)
Убыточных трейдов:
21 (30.43%)
Лучший трейд:
0.41 USD
Худший трейд:
-0.69 USD
Общая прибыль:
17.67 USD (17 655 pips)
Общий убыток:
-11.06 USD (11 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
0.40%
Макс. загрузка депозита:
13.83%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
3.24
Длинных трейдов:
69 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
0.37 USD
Средний убыток:
-0.53 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.04 USD (4)
Прирост в месяц:
19.58%
Годовой прогноз:
237.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
2.04 USD (13.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.22% (2.04 USD)
По эквити:
2.43% (0.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.41 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2.19 USD
Макс. убыток в серии: -2.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal for evaluation copy trade Gold Master
Safe single shot trade, probably not trade for days, it only execute order when meet EA conditions to trade.
Нет отзывов
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 17:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 9.88% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
