트레이드:
85
이익 거래:
52 (61.17%)
손실 거래:
33 (38.82%)
최고의 거래:
0.41 USD
최악의 거래:
-0.69 USD
총 수익:
19.22 USD (19 192 pips)
총 손실:
-17.15 USD (17 117 pips)
연속 최대 이익:
6 (2.19 USD)
연속 최대 이익:
2.19 USD (6)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
0.40%
최대 입금량:
18.91%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
21 분
회복 요인:
0.45
롱(주식매수):
85 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
0.37 USD
평균 손실:
-0.52 USD
연속 최대 손실:
7 (-3.55 USD)
연속 최대 손실:
-3.55 USD (7)
월별 성장률:
-23.07%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.14 USD
최대한의:
4.65 USD (27.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.81% (4.65 USD)
자본금별:
3.34% (0.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
최고의 거래: +0.41 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +2.19 USD
연속 최대 손실: -3.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This signal for evaluation copy trade Gold Master
Safe single shot trade, probably not trade for days, it only execute order when meet EA conditions to trade.
Safe single shot trade, probably not trade for days, it only execute order when meet EA conditions to trade.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 123 USD
21%
0
0
USD
USD
12
USD
USD
30
100%
85
61%
0%
1.12
0.02
USD
USD
28%
1:200