TRIDENT GOLD MASTER
Chris Janto

TRIDENT GOLD MASTER

Chris Janto
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 66%
XMGlobal-Real 13
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
69
Transacciones Rentables:
48 (69.56%)
Transacciones Irrentables:
21 (30.43%)
Mejor transacción:
0.41 USD
Peor transacción:
-0.69 USD
Beneficio Bruto:
17.67 USD (17 655 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.06 USD (11 040 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (2.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2.19 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
0.40%
Carga máxima del depósito:
13.83%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
22 minutos
Factor de Recuperación:
3.24
Transacciones Largas:
69 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
0.10 USD
Beneficio medio:
0.37 USD
Pérdidas medias:
-0.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.04 USD (4)
Crecimiento al mes:
19.58%
Pronóstico anual:
237.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.14 USD
Máxima:
2.04 USD (13.22%)
Reducción relativa:
De balance:
13.22% (2.04 USD)
De fondos:
2.43% (0.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 69
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 6.6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.41 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 13" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

This signal for evaluation copy trade Gold Master
Safe single shot trade, probably not trade for days, it only execute order when meet EA conditions to trade.
No hay comentarios
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 17:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 9.88% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
