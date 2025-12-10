SinaisSeções
Chris Janto

TRIDENT GOLD MASTER

Chris Janto
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 123 USD por mês
crescimento desde 2025 52%
XMGlobal-Real 13
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
51 (66.23%)
Negociações com perda:
26 (33.77%)
Melhor negociação:
0.41 USD
Pior negociação:
-0.69 USD
Lucro bruto:
18.81 USD (18 786 pips)
Perda bruta:
-13.60 USD (13 579 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (2.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.19 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
0.40%
Depósito máximo carregado:
13.88%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
2.55
Negociações longas:
77 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
0.37 USD
Perda média:
-0.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.04 USD (4)
Crescimento mensal:
1.67%
Previsão anual:
20.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.14 USD
Máximo:
2.04 USD (13.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.22% (2.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.84% (0.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 5.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.41 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2.19 USD
Máxima perda consecutiva: -2.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This signal for evaluation copy trade Gold Master
Safe single shot trade, probably not trade for days, it only execute order when meet EA conditions to trade.
Sem comentários
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 17:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 9.88% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
