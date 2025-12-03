SignaleKategorien
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Fx Swing Trading

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
Tickmill-Live04
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
30 (83.33%)
Verlusttrades:
6 (16.67%)
Bester Trade:
16.01 USD
Schlechtester Trade:
-8.21 USD
Bruttoprofit:
116.10 USD (10 751 pips)
Bruttoverlust:
-26.54 USD (3 049 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (86.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
86.37 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
15.66%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.01
Long-Positionen:
19 (52.78%)
Short-Positionen:
17 (47.22%)
Profit-Faktor:
4.37
Mathematische Gewinnerwartung:
2.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-8.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.96 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
17.87 USD (1.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.64% (17.87 USD)
Kapital:
5.47% (55.11 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 9
EURUSD 9
EURGBP 4
GBPAUD 4
USDCAD 4
EURAUD 2
XAUUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 23
EURUSD 20
EURGBP 10
GBPAUD 24
USDCAD 0
EURAUD 3
XAUUSD 4
EURJPY 1
NZDUSD 3
EURCAD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 2.3K
EURUSD 1.1K
EURGBP 748
GBPAUD 2.5K
USDCAD -300
EURAUD 419
XAUUSD 182
EURJPY 97
NZDUSD 301
EURCAD 320
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.01 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +86.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.25 × 63
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 361
Pepperstone-Demo01
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.71 × 1506
Tickmill-Live02
0.75 × 4160
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.76 × 2691
ICMarkets-Live18
0.90 × 215
ICMarkets-Live14
0.98 × 118
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1197
ICMarketsSC-Live23
1.15 × 53
ICMarkets-Live12
1.17 × 1698
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.21 × 29
noch 91 ...
Forex multiple pairs Swing and averaging trading
Keine Bewertungen
2025.12.18 13:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 11:17
Share of trading days is too low
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 08:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Fx Swing Trading
30 USD pro Monat
9%
0
0
USD
1K
USD
4
100%
36
83%
100%
4.37
2.49
USD
5%
1:100
