交易:
34
盈利交易:
28 (82.35%)
亏损交易:
6 (17.65%)
最好交易:
16.01 USD
最差交易:
-8.21 USD
毛利:
113.50 USD (10 452 pips)
毛利亏损:
-26.54 USD (3 049 pips)
最大连续赢利:
20 (86.37 USD)
最大连续盈利:
86.37 USD (20)
夏普比率:
0.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
15.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.87
长期交易:
18 (52.94%)
短期交易:
16 (47.06%)
利润因子:
4.28
预期回报:
2.56 USD
平均利润:
4.05 USD
平均损失:
-4.42 USD
最大连续失误:
3 (-8.37 USD)
最大连续亏损:
-9.96 USD (2)
每月增长:
8.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
17.87 USD (1.64%)
相对跌幅:
结余:
1.64% (17.87 USD)
净值:
5.22% (54.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|4
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|XAUUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|21
|EURGBP
|10
|GBPAUD
|24
|USDCAD
|-1
|EURAUD
|3
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|2.1K
|EURGBP
|748
|GBPAUD
|2.5K
|USDCAD
|-399
|EURAUD
|419
|XAUUSD
|182
|EURJPY
|97
|NZDUSD
|301
|EURCAD
|320
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.01 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +86.37 USD
最大连续亏损: -8.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.25 × 63
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 361
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.71 × 1506
|
Tickmill-Live02
|0.75 × 4160
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.76 × 2691
|
ICMarkets-Live18
|0.90 × 215
|
ICMarkets-Live14
|0.98 × 118
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1197
|
ICMarketsSC-Live23
|1.15 × 53
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 1698
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.21 × 29
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
4
100%
34
82%
100%
4.27
2.56
USD
USD
5%
1:100