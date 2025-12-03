- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
38 (84.44%)
손실 거래:
7 (15.56%)
최고의 거래:
16.01 USD
최악의 거래:
-8.21 USD
총 수익:
146.43 USD (12 977 pips)
총 손실:
-30.87 USD (3 386 pips)
연속 최대 이익:
20 (86.37 USD)
연속 최대 이익:
86.37 USD (20)
샤프 비율:
0.52
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
15.66%
최근 거래:
35 분 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
6.47
롱(주식매수):
23 (51.11%)
숏(주식차입매도):
22 (48.89%)
수익 요인:
4.74
기대수익:
2.57 USD
평균 이익:
3.85 USD
평균 손실:
-4.41 USD
연속 최대 손실:
3 (-8.37 USD)
연속 최대 손실:
-9.96 USD (2)
월별 성장률:
9.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
17.87 USD (1.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.64% (17.87 USD)
자본금별:
6.80% (70.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|6
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|2
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|2
|XAUUSD
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|26
|USDCAD
|16
|EURGBP
|10
|GBPAUD
|24
|EURAUD
|3
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|6
|XAUUSD
|4
|EURCAD
|2
|USDCHF
|-4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|2.7K
|USDCAD
|501
|EURGBP
|748
|GBPAUD
|2.5K
|EURAUD
|419
|EURJPY
|195
|NZDUSD
|601
|XAUUSD
|182
|EURCAD
|320
|USDCHF
|-337
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.01 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +86.37 USD
연속 최대 손실: -8.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.25 × 63
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 409
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 1689
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 4732
|
Tickmill-Live
|0.70 × 3051
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.89 × 130
|
ICMarkets-Live18
|0.90 × 215
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.08 × 63
|
ICMarkets-Live12
|1.11 × 1806
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1198
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Demo01
|1.20 × 5
|
ICMarkets-Live22
|1.20 × 137
