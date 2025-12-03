리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 2 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 5 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.25 × 4 ICMarkets-Live04 0.25 × 63 ICMarketsSC-Live09 0.45 × 409 ICMarkets-Live07 0.67 × 1689 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 Tickmill-Live02 0.69 × 4732 Tickmill-Live 0.70 × 3051 VantageFXInternational-Live 2 0.75 × 4 ICMarkets-Live14 0.89 × 130 ICMarkets-Live18 0.90 × 215 ICMarketsSC-Live05 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 1.08 × 63 ICMarkets-Live12 1.11 × 1806 ICMarketsSC-Live15 1.14 × 1198 ICMarketsSC-Live33 1.20 × 5 Pepperstone-Demo01 1.20 × 5 ICMarkets-Live22 1.20 × 137 91 더...