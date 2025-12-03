Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live17 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 12 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 6 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 3 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 Alpari-Standard1 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.11 × 290 Tickmill-Live02 0.13 × 463 ICMarkets-Live04 0.13 × 30 Tickmill-Live08 0.20 × 10 EurotradeSA-Live01 0.22 × 9 Tickmill-Live10 0.34 × 35 Tickmill-Live05 0.57 × 93 ICMarkets-Live15 0.69 × 13 RoboForex-Prime 0.75 × 12 ICMarkets-Live14 0.84 × 58 ICMarkets-Live07 0.92 × 383 Tickmill-Live04 1.03 × 1079 ICMarkets-Live12 1.42 × 500 Tickmill-Live09 1.50 × 28 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 1.73 × 359