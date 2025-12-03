- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
27 (81.81%)
Убыточных трейдов:
6 (18.18%)
Лучший трейд:
16.01 USD
Худший трейд:
-8.21 USD
Общая прибыль:
109.42 USD (10 147 pips)
Общий убыток:
-26.54 USD (3 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (86.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
86.37 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
18 (54.55%)
Коротких трейдов:
15 (45.45%)
Профит фактор:
4.12
Мат. ожидание:
2.51 USD
Средняя прибыль:
4.05 USD
Средний убыток:
-4.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.96 USD (2)
Прирост в месяц:
8.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.87 USD (1.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.64% (17.87 USD)
По эквити:
5.22% (54.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|GBPAUD
|4
|EURGBP
|3
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|XAUUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|21
|GBPAUD
|24
|EURGBP
|6
|USDCAD
|-1
|EURAUD
|3
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|2.1K
|GBPAUD
|2.5K
|EURGBP
|443
|USDCAD
|-399
|EURAUD
|419
|XAUUSD
|182
|EURJPY
|97
|NZDUSD
|301
|EURCAD
|320
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.01 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +86.37 USD
Макс. убыток в серии: -8.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.25 × 63
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 361
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.71 × 1506
|
Tickmill-Live02
|0.75 × 4160
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.76 × 2691
|
ICMarkets-Live18
|0.90 × 215
|
ICMarkets-Live14
|0.98 × 118
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1197
|
ICMarketsSC-Live23
|1.15 × 53
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 1698
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.21 × 29
