Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Fx Swing Trading

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 8%
Tickmill-Live04
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
27 (81.81%)
Убыточных трейдов:
6 (18.18%)
Лучший трейд:
16.01 USD
Худший трейд:
-8.21 USD
Общая прибыль:
109.42 USD (10 147 pips)
Общий убыток:
-26.54 USD (3 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (86.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
86.37 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
18 (54.55%)
Коротких трейдов:
15 (45.45%)
Профит фактор:
4.12
Мат. ожидание:
2.51 USD
Средняя прибыль:
4.05 USD
Средний убыток:
-4.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.96 USD (2)
Прирост в месяц:
8.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.87 USD (1.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.64% (17.87 USD)
По эквити:
5.22% (54.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 9
GBPUSD 8
GBPAUD 4
EURGBP 3
USDCAD 3
EURAUD 2
XAUUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
EURCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 20
GBPUSD 21
GBPAUD 24
EURGBP 6
USDCAD -1
EURAUD 3
XAUUSD 4
EURJPY 1
NZDUSD 3
EURCAD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.1K
GBPUSD 2.1K
GBPAUD 2.5K
EURGBP 443
USDCAD -399
EURAUD 419
XAUUSD 182
EURJPY 97
NZDUSD 301
EURCAD 320
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.01 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +86.37 USD
Макс. убыток в серии: -8.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.25 × 63
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 361
Pepperstone-Demo01
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live07
0.71 × 1506
Tickmill-Live02
0.75 × 4160
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.76 × 2691
ICMarkets-Live18
0.90 × 215
ICMarkets-Live14
0.98 × 118
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1197
ICMarketsSC-Live23
1.15 × 53
ICMarkets-Live12
1.17 × 1698
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.21 × 29
еще 91...
Forex multiple pairs Swing and averaging trading
Нет отзывов
2025.12.18 13:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 11:17
Share of trading days is too low
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 08:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
