- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
28 (82.35%)
損失トレード:
6 (17.65%)
ベストトレード:
16.01 USD
最悪のトレード:
-8.21 USD
総利益:
113.50 USD (10 452 pips)
総損失:
-26.54 USD (3 049 pips)
最大連続の勝ち:
20 (86.37 USD)
最大連続利益:
86.37 USD (20)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
15.63%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.87
長いトレード:
18 (52.94%)
短いトレード:
16 (47.06%)
プロフィットファクター:
4.28
期待されたペイオフ:
2.56 USD
平均利益:
4.05 USD
平均損失:
-4.42 USD
最大連続の負け:
3 (-8.37 USD)
最大連続損失:
-9.96 USD (2)
月間成長:
8.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
17.87 USD (1.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.64% (17.87 USD)
エクイティによる:
5.47% (55.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|EURGBP
|4
|GBPAUD
|4
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|XAUUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|21
|EURGBP
|10
|GBPAUD
|24
|USDCAD
|-1
|EURAUD
|3
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|2.1K
|EURGBP
|748
|GBPAUD
|2.5K
|USDCAD
|-399
|EURAUD
|419
|XAUUSD
|182
|EURJPY
|97
|NZDUSD
|301
|EURCAD
|320
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.01 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +86.37 USD
最大連続損失: -8.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.25 × 63
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 361
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live07
|0.71 × 1506
|
Tickmill-Live02
|0.75 × 4160
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.76 × 2691
|
ICMarkets-Live18
|0.90 × 215
|
ICMarkets-Live14
|0.98 × 118
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1197
|
ICMarketsSC-Live23
|1.15 × 53
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 1698
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.21 × 29
Forex multiple pairs Swing and averaging trading
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
9%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
4
100%
34
82%
100%
4.27
2.56
USD
USD
5%
1:100