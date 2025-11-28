SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Turtle One Exness Social
Dany Wardiyanto

Turtle One Exness Social

Dany Wardiyanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
31
Gewinntrades:
18 (58.06%)
Verlusttrades:
13 (41.94%)
Bester Trade:
8.05 USD
Schlechtester Trade:
-4.10 USD
Bruttoprofit:
43.31 USD (25 426 pips)
Bruttoverlust:
-27.17 USD (2 427 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (30.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.04 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
11.13%
Max deposit load:
11.40%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.94
Long-Positionen:
20 (64.52%)
Short-Positionen:
11 (35.48%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
0.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-10.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.36 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.61%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16.11 USD
Maximaler:
17.25 USD (8.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.54% (17.25 USD)
Kapital:
2.30% (4.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDm 10
EURUSDm 9
USDJPYm 6
XAUUSDm 6
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDm 4
EURUSDm -6
USDJPYm -6
XAUUSDm 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDm 373
EURUSDm -334
USDJPYm -559
XAUUSDm 24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.05 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Turtle One

- Turtle One is available on Exness Social Trade /Copy Trading

- This is stand alone setup, not copy from exness

- Profit & loss will be different with Exness signal



Keine Bewertungen
2026.01.05 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 22:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 03:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 03:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 02:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 01:42
Share of trading days is too low
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 02:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Turtle One Exness Social
30 USD pro Monat
8%
0
0
USD
217
USD
6
100%
31
58%
11%
1.59
0.52
USD
9%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.