트레이드:
34
이익 거래:
20 (58.82%)
손실 거래:
14 (41.18%)
최고의 거래:
8.05 USD
최악의 거래:
-10.26 USD
총 수익:
47.36 USD (29 480 pips)
총 손실:
-37.43 USD (12 695 pips)
연속 최대 이익:
9 (32.05 USD)
연속 최대 이익:
32.05 USD (9)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
11.13%
최대 입금량:
11.40%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.58
롱(주식매수):
23 (67.65%)
숏(주식차입매도):
11 (32.35%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
0.29 USD
평균 이익:
2.37 USD
평균 손실:
-2.67 USD
연속 최대 손실:
3 (-10.36 USD)
연속 최대 손실:
-10.36 USD (3)
월별 성장률:
9.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.11 USD
최대한의:
17.25 USD (8.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.54% (17.25 USD)
자본금별:
2.41% (5.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|10
|EURUSDm
|9
|XAUUSDm
|9
|USDJPYm
|6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDm
|4
|EURUSDm
|-6
|XAUUSDm
|17
|USDJPYm
|-6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDm
|373
|EURUSDm
|-334
|XAUUSDm
|17K
|USDJPYm
|-559
최고의 거래: +8.05 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +32.05 USD
연속 최대 손실: -10.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Turtle One
- Turtle One is available on Exness Social Trade /Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
211
USD
USD
6
100%
34
58%
11%
1.26
0.29
USD
USD
9%
1:200