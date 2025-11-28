- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
18 (58.06%)
Negociações com perda:
13 (41.94%)
Melhor negociação:
8.05 USD
Pior negociação:
-4.10 USD
Lucro bruto:
43.31 USD (25 426 pips)
Perda bruta:
-27.17 USD (2 427 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (30.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.04 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
11.13%
Depósito máximo carregado:
11.40%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.94
Negociações longas:
20 (64.52%)
Negociações curtas:
11 (35.48%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
2.41 USD
Perda média:
-2.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.36 USD (3)
Crescimento mensal:
12.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.11 USD
Máximo:
17.25 USD (8.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.54% (17.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.30% (4.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|10
|EURUSDm
|9
|USDJPYm
|6
|XAUUSDm
|6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDm
|4
|EURUSDm
|-6
|USDJPYm
|-6
|XAUUSDm
|24
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDm
|373
|EURUSDm
|-334
|USDJPYm
|-559
|XAUUSDm
|24K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.05 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +30.04 USD
Máxima perda consecutiva: -10.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Turtle One
- Turtle One is available on Exness Social Trade /Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
