トレード:
31
利益トレード:
18 (58.06%)
損失トレード:
13 (41.94%)
ベストトレード:
8.05 USD
最悪のトレード:
-4.10 USD
総利益:
43.31 USD (25 426 pips)
総損失:
-27.17 USD (2 427 pips)
最大連続の勝ち:
8 (30.04 USD)
最大連続利益:
30.04 USD (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
11.13%
最大入金額:
11.40%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.94
長いトレード:
20 (64.52%)
短いトレード:
11 (35.48%)
プロフィットファクター:
1.59
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
2.41 USD
平均損失:
-2.09 USD
最大連続の負け:
3 (-10.36 USD)
最大連続損失:
-10.36 USD (3)
月間成長:
12.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.11 USD
最大の:
17.25 USD (8.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.54% (17.25 USD)
エクイティによる:
2.30% (4.53 USD)
ベストトレード: +8.05 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +30.04 USD
最大連続損失: -10.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Turtle One
- Turtle One is available on Exness Social Trade /Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
レビューなし
