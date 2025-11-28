- Прирост
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
18 (58.06%)
Убыточных трейдов:
13 (41.94%)
Лучший трейд:
8.05 USD
Худший трейд:
-4.10 USD
Общая прибыль:
43.31 USD (25 426 pips)
Общий убыток:
-27.17 USD (2 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (30.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.04 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
11.13%
Макс. загрузка депозита:
11.40%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
20 (64.52%)
Коротких трейдов:
11 (35.48%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
2.41 USD
Средний убыток:
-2.09 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.36 USD (3)
Прирост в месяц:
12.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.11 USD
Максимальная:
17.25 USD (8.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.54% (17.25 USD)
По эквити:
2.30% (4.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|10
|EURUSDm
|9
|USDJPYm
|6
|XAUUSDm
|6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDm
|4
|EURUSDm
|-6
|USDJPYm
|-6
|XAUUSDm
|24
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDm
|373
|EURUSDm
|-334
|USDJPYm
|-559
|XAUUSDm
|24K
Лучший трейд: +8.05 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30.04 USD
Макс. убыток в серии: -10.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Turtle One
- Turtle One is available on Exness Social Trade /Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
Нет отзывов
