Dany Wardiyanto

Turtle One Exness Social

Dany Wardiyanto
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 8%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
18 (58.06%)
Убыточных трейдов:
13 (41.94%)
Лучший трейд:
8.05 USD
Худший трейд:
-4.10 USD
Общая прибыль:
43.31 USD (25 426 pips)
Общий убыток:
-27.17 USD (2 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (30.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.04 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
11.13%
Макс. загрузка депозита:
11.40%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
20 (64.52%)
Коротких трейдов:
11 (35.48%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
2.41 USD
Средний убыток:
-2.09 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.36 USD (3)
Прирост в месяц:
12.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.11 USD
Максимальная:
17.25 USD (8.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.54% (17.25 USD)
По эквити:
2.30% (4.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDm 10
EURUSDm 9
USDJPYm 6
XAUUSDm 6
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDm 4
EURUSDm -6
USDJPYm -6
XAUUSDm 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDm 373
EURUSDm -334
USDJPYm -559
XAUUSDm 24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.05 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +30.04 USD
Макс. убыток в серии: -10.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Turtle One

- Turtle One is available on Exness Social Trade /Copy Trading

- This is stand alone setup, not copy from exness

- Profit & loss will be different with Exness signal



Нет отзывов
2026.01.05 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 22:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 03:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 03:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 02:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 01:42
Share of trading days is too low
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 02:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Turtle One Exness Social
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
217
USD
6
100%
31
58%
11%
1.59
0.52
USD
9%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.