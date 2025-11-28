- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
18 (58.06%)
亏损交易:
13 (41.94%)
最好交易:
8.05 USD
最差交易:
-4.10 USD
毛利:
43.31 USD (25 426 pips)
毛利亏损:
-27.17 USD (2 427 pips)
最大连续赢利:
8 (30.04 USD)
最大连续盈利:
30.04 USD (8)
夏普比率:
0.18
交易活动:
11.13%
最大入金加载:
11.40%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.94
长期交易:
20 (64.52%)
短期交易:
11 (35.48%)
利润因子:
1.59
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
2.41 USD
平均损失:
-2.09 USD
最大连续失误:
3 (-10.36 USD)
最大连续亏损:
-10.36 USD (3)
每月增长:
12.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.11 USD
最大值:
17.25 USD (8.54%)
相对跌幅:
结余:
8.54% (17.25 USD)
净值:
2.30% (4.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|10
|EURUSDm
|9
|USDJPYm
|6
|XAUUSDm
|6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDm
|4
|EURUSDm
|-6
|USDJPYm
|-6
|XAUUSDm
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDm
|373
|EURUSDm
|-334
|USDJPYm
|-559
|XAUUSDm
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.05 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +30.04 USD
最大连续亏损: -10.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Turtle One
- Turtle One is available on Exness Social Trade /Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
