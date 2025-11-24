- Wachstum
- Wert des Portfolios
- Equity
- Portfolio
- Rückgang
Trades insgesamt:
13 306
Gewinntrades:
7 230 (54.33%)
Verlusttrades:
6 076 (45.66%)
Bester Trade:
11 733.16 RUB
Schlechtester Trade:
-16 196.04 RUB
Bruttoprofit:
1 740 085.27 RUB (750 886 pips)
Bruttoverlust:
-1 571 535.50 RUB (671 864 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (5 625.04 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 418.55 RUB (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
359
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
3.61
Long-Positionen:
6 618 (49.74%)
Short-Positionen:
6 688 (50.26%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
12.67 RUB
Durchschnittlicher Profit:
240.68 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-258.65 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-183.03 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29 400.00 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
4.00%
Jahresprognose:
48.51%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.59 RUB
Maximaler:
46 719.01 RUB (31.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.50% (46 719.01 RUB)
Kapital:
3.06% (13 604.52 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|SVM6
|904
|SVZ5
|877
|CRH5
|778
|CRZ4
|774
|SiZ4
|610
|SiH5
|525
|SiU4
|491
|SVH5
|460
|SVZ4
|429
|CRU4
|391
|NGF6
|335
|SiH6
|296
|CRM4
|260
|NGV5
|254
|CRM6
|247
|NGH4
|244
|NGQ4
|239
|SiM6
|237
|NGF4
|205
|SVU4
|192
|SVM4
|189
|CRM5
|186
|CRH4
|184
|CRZ5
|180
|NGN4
|164
|CRH6
|157
|NGK4
|144
|CRU5
|139
|NGU4
|136
|NGH6
|131
|SRM6
|124
|SRZ5
|123
|SFM6
|107
|SFZ5
|96
|SVM5
|95
|SVU5
|92
|NGX5
|91
|NGU5
|89
|NGZ5
|85
|NGM4
|76
|SVH4
|75
|HSM4
|74
|SiM5
|71
|NAU4
|70
|BRF6
|69
|NAZ4
|66
|SVH6
|66
|SiU5
|65
|NGV4
|61
|SVZ3
|60
|BRH6
|60
|HSH4
|58
|GDH5
|58
|SiH4
|53
|BRG5
|53
|BRZ5
|53
|NGJ6
|52
|CRZ3
|44
|NGJ4
|44
|BRV5
|40
|BRH4
|34
|NGF5
|34
|SRU4
|33
|BRK6
|33
|NAH5
|31
|BRX5
|29
|SRH4
|28
|SRM4
|27
|GZU4
|26
|VBH5
|26
|VBZ4
|25
|SRZ4
|24
|GDU5
|24
|BRG4
|23
|NGK5
|23
|GDZ4
|21
|NGN5
|19
|GZH4
|18
|NAM4
|18
|GLU4
|17
|GLH4
|17
|NGG4
|14
|GDM5
|14
|BRJ6
|14
|BRJ4
|12
|HSU4
|12
|BRM5
|12
|BRM6
|12
|SFH6
|12
|HSZ4
|11
|NGQ5
|11
|BRN4
|9
|BRF4
|9
|SFU4
|8
|NGH5
|8
|MXH5
|7
|BRN5
|7
|BRQ5
|7
|SiZ5
|7
|SRU5
|6
|NAH4
|5
|GDU4
|5
|GDH4
|5
|BRU5
|5
|VBM4
|3
|VBH4
|3
|SRH5
|3
|SFZ4
|3
|SFH5
|3
|NGG5
|3
|SZU4
|2
|SZH4
|2
|GDZ5
|2
|GZM6
|2
|GZZ5
|2
|BRK4
|1
|SFM4
|1
|RMU4
|1
|BRU4
|1
|NAM5
|1
|NAM6
|1
|NAZ5
|1
|NGG6
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|SVM6
|-100
|SVZ5
|208
|CRH5
|-234
|CRZ4
|411
|SiZ4
|1K
|SiH5
|-594
|SiU4
|112
|SVH5
|350
|SVZ4
|391
|CRU4
|-115
|NGF6
|-413
|SiH6
|-91
|CRM4
|-41
|NGV5
|-123
|CRM6
|-58
|NGH4
|617
|NGQ4
|-45
|SiM6
|277
|NGF4
|105
|SVU4
|6
|SVM4
|-164
|CRM5
|-42
|CRH4
|-14
|CRZ5
|76
|NGN4
|-22
|CRH6
|-47
|NGK4
|-161
|CRU5
|143
|NGU4
|128
|NGH6
|445
|SRM6
|-10
|SRZ5
|122
|SFM6
|231
|SFZ5
|-94
|SVM5
|-131
|SVU5
|152
|NGX5
|-63
|NGU5
|131
|NGZ5
|235
|NGM4
|-250
|SVH4
|7
|HSM4
|22
|SiM5
|58
|NAU4
|-58
|BRF6
|-13
|NAZ4
|123
|SVH6
|400
|SiU5
|-73
|NGV4
|6
|SVZ3
|8
|BRH6
|39
|HSH4
|-7
|GDH5
|-193
|SiH4
|3
|BRG5
|208
|BRZ5
|60
|NGJ6
|-124
|CRZ3
|-2
|NGJ4
|582
|BRV5
|37
|BRH4
|-82
|NGF5
|-292
|SRU4
|93
|BRK6
|-292
|NAH5
|-47
|BRX5
|251
|SRH4
|6
|SRM4
|-77
|GZU4
|54
|VBH5
|150
|VBZ4
|-148
|SRZ4
|16
|GDU5
|47
|BRG4
|101
|NGK5
|159
|GDZ4
|85
|NGN5
|-117
|GZH4
|-17
|NAM4
|19
|GLU4
|7
|GLH4
|-2
|NGG4
|-489
|GDM5
|-47
|BRJ6
|26
|BRJ4
|38
|HSU4
|25
|BRM5
|125
|BRM6
|-9
|SFH6
|-12
|HSZ4
|-12
|NGQ5
|62
|BRN4
|-7
|BRF4
|42
|SFU4
|-105
|NGH5
|13
|MXH5
|-458
|BRN5
|41
|BRQ5
|-2
|SiZ5
|16
|SRU5
|31
|NAH4
|2
|GDU4
|-244
|GDH4
|280
|BRU5
|-26
|VBM4
|8
|VBH4
|-9
|SRH5
|15
|SFZ4
|-3
|SFH5
|12
|NGG5
|13
|SZU4
|4
|SZH4
|0
|GDZ5
|15
|GZM6
|-3
|GZZ5
|4
|BRK4
|-2
|SFM4
|102
|RMU4
|-12
|BRU4
|41
|NAM5
|-22
|NAM6
|5
|NAZ5
|2
|NGG6
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|SVM6
|-989
|SVZ5
|1.3K
|CRH5
|-13K
|CRZ4
|24K
|SiZ4
|57K
|SiH5
|-33K
|SiU4
|9.6K
|SVH5
|2.1K
|SVZ4
|2.1K
|CRU4
|-3.6K
|NGF6
|-3.3K
|SiH6
|-5.5K
|CRM4
|-2.4K
|NGV5
|27
|CRM6
|-3.5K
|NGH4
|4.1K
|NGQ4
|-360
|SiM6
|17K
|NGF4
|644
|SVU4
|71
|SVM4
|-1.2K
|CRM5
|-2.9K
|CRH4
|-837
|CRZ5
|4.6K
|NGN4
|-132
|CRH6
|-2.8K
|NGK4
|-1.1K
|CRU5
|8.5K
|NGU4
|911
|NGH6
|3.4K
|SRM6
|-644
|SRZ5
|9.3K
|SFM6
|17K
|SFZ5
|-7.1K
|SVM5
|-857
|SVU5
|1.1K
|NGX5
|-509
|NGU5
|944
|NGZ5
|1.9K
|NGM4
|-1.6K
|SVH4
|52
|HSM4
|4.7K
|SiM5
|4.4K
|NAU4
|-4.4K
|BRF6
|-101
|NAZ4
|8.5K
|SVH6
|3.1K
|SiU5
|-5.4K
|NGV4
|34
|SVZ3
|168
|BRH6
|296
|HSH4
|-1.9K
|GDH5
|-462
|SiH4
|1.3K
|BRG5
|144
|BRZ5
|-161
|NGJ6
|-920
|CRZ3
|-226
|NGJ4
|2.7K
|BRV5
|368
|BRH4
|-556
|NGF5
|-107
|SRU4
|2.8K
|BRK6
|-2.2K
|NAH5
|-3K
|BRX5
|1.6K
|SRH4
|380
|SRM4
|82
|GZU4
|3K
|VBH5
|4.7K
|VBZ4
|-3.1K
|SRZ4
|-1.1K
|GDU5
|96
|BRG4
|679
|NGK5
|333
|GDZ4
|371
|NGN5
|-110
|GZH4
|-1K
|NAM4
|1.3K
|GLU4
|4K
|GLH4
|-994
|NGG4
|-1.7K
|GDM5
|-291
|BRJ6
|196
|BRJ4
|258
|HSU4
|6.5K
|BRM5
|349
|BRM6
|-64
|SFH6
|-868
|HSZ4
|-6.3K
|NGQ5
|-195
|BRN4
|-44
|BRF4
|276
|SFU4
|-2.2K
|NGH5
|124
|MXH5
|-23K
|BRN5
|170
|BRQ5
|-64
|SiZ5
|727
|SRU5
|250
|NAH4
|113
|GDU4
|-1.6K
|GDH4
|1.8K
|BRU5
|-2
|VBM4
|504
|VBH4
|-514
|SRH5
|882
|SFZ4
|-491
|SFH5
|417
|NGG5
|36
|SZU4
|252
|SZH4
|-16
|GDZ5
|77
|GZM6
|-187
|GZZ5
|227
|BRK4
|-4
|SFM4
|2.3K
|RMU4
|-110
|BRU4
|274
|NAM5
|-209
|NAM6
|167
|NAZ5
|70
|NGG6
|-16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11 733.16 RUB
Schlechtester Trade: -16 196 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 625.04 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -183.03 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
88%
0
0
USD
USD
454K
RUB
RUB
111
95%
13 306
54%
100%
1.10
12.67
RUB
RUB
17%
1:1