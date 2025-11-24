SinyallerBölümler
FINAMSOF

Oleg Shestakov
0 inceleme
Güvenilirlik
106 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 78%
FINAM-AO
1:1
  • Büyüme
  • Portföy değeri
  • Varlık
  • Portföy
  • Düşüş
İşlemler:
11 603
Kârla kapanan işlemler:
6 333 (54.58%)
Zararla kapanan işlemler:
5 270 (45.42%)
En iyi işlem:
11 733.16 RUB
En kötü işlem:
-16 196.04 RUB
Brüt kâr:
1 506 495.77 RUB (661 895 pips)
Brüt zarar:
-1 361 100.60 RUB (595 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (5 625.04 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
13 418.55 RUB (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
45 dakika önce
Hafta başına işlemler:
248
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
3.11
Alış işlemleri:
5 766 (49.69%)
Satış işlemleri:
5 837 (50.31%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
12.53 RUB
Ortalama kâr:
237.88 RUB
Ortalama zarar:
-258.27 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-183.03 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-29 400.00 RUB (4)
Aylık büyüme:
6.12%
Yıllık tahmin:
74.23%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.59 RUB
Maksimum:
46 719.01 RUB (31.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.50% (46 719.01 RUB)
Varlığa göre:
0.25% (1 093.41 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CRH5 778
CRZ4 774
SVM6 717
SVZ5 710
SiZ4 610
SiH5 525
SiU4 491
SVH5 460
SVZ4 429
CRU4 391
CRM4 260
NGV5 254
NGH4 244
NGQ4 239
NGF4 205
NGF6 205
SVU4 192
SVM4 189
CRM5 186
CRH4 184
NGN4 164
NGK4 144
CRU5 139
NGU4 136
SRM6 109
SRZ5 108
SVM5 95
CRM6 93
SVU5 92
CRZ5 92
CRH6 91
NGX5 91
NGU5 89
NGM4 76
SVH4 75
NGZ5 75
HSM4 74
SiM5 71
NAU4 70
SFZ5 68
SFM6 67
NAZ4 66
SiU5 65
SiH6 63
NGV4 61
SVZ3 60
HSH4 58
GDH5 58
SiH4 53
BRG5 53
SVH6 46
CRZ3 44
NGJ4 44
BRZ5 44
NGJ6 43
BRV5 40
BRH4 34
NGF5 34
SRU4 33
BRK6 33
NAH5 31
BRX5 29
SRH4 28
SRM4 27
GZU4 26
VBH5 26
VBZ4 25
SRZ4 24
GDU5 24
BRG4 23
NGK5 23
GDZ4 21
NGN5 19
GZH4 18
NAM4 18
GLU4 17
GLH4 17
NGG4 14
GDM5 14
BRJ4 12
HSU4 12
BRM5 12
HSZ4 11
NGQ5 11
BRN4 9
BRF4 9
SFU4 8
NGH5 8
MXH5 7
BRN5 7
BRQ5 7
SiZ5 7
SRU5 6
NAH4 5
GDU4 5
GDH4 5
BRU5 5
BRJ6 5
VBM4 3
VBH4 3
SRH5 3
SFZ4 3
SFH5 3
NGG5 3
BRM6 3
SZU4 2
SZH4 2
GDZ5 2
BRK4 1
SFM4 1
RMU4 1
BRU4 1
NAM5 1
NAM6 1
NAZ5 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CRH5 -234
CRZ4 411
SVM6 385
SVZ5 87
SiZ4 1K
SiH5 -594
SiU4 112
SVH5 350
SVZ4 391
CRU4 -115
CRM4 -41
NGV5 -123
NGH4 617
NGQ4 -45
NGF4 105
NGF6 17
SVU4 6
SVM4 -164
CRM5 -42
CRH4 -14
NGN4 -22
NGK4 -161
CRU5 143
NGU4 128
SRM6 0
SRZ5 90
SVM5 -131
CRM6 -79
SVU5 152
CRZ5 73
CRH6 -40
NGX5 -63
NGU5 131
NGM4 -250
SVH4 7
NGZ5 195
HSM4 22
SiM5 58
NAU4 -58
SFZ5 -79
SFM6 146
NAZ4 123
SiU5 -73
SiH6 112
NGV4 6
SVZ3 8
HSH4 -7
GDH5 -193
SiH4 3
BRG5 208
SVH6 -110
CRZ3 -2
NGJ4 582
BRZ5 55
NGJ6 -103
BRV5 37
BRH4 -82
NGF5 -292
SRU4 93
BRK6 -292
NAH5 -47
BRX5 251
SRH4 6
SRM4 -77
GZU4 54
VBH5 150
VBZ4 -148
SRZ4 16
GDU5 47
BRG4 101
NGK5 159
GDZ4 85
NGN5 -117
GZH4 -17
NAM4 19
GLU4 7
GLH4 -2
NGG4 -489
GDM5 -47
BRJ4 38
HSU4 25
BRM5 125
HSZ4 -12
NGQ5 62
BRN4 -7
BRF4 42
SFU4 -105
NGH5 13
MXH5 -458
BRN5 41
BRQ5 -2
SiZ5 16
SRU5 31
NAH4 2
GDU4 -244
GDH4 280
BRU5 -26
BRJ6 13
VBM4 8
VBH4 -9
SRH5 15
SFZ4 -3
SFH5 12
NGG5 13
BRM6 -2
SZU4 4
SZH4 0
GDZ5 15
BRK4 -2
SFM4 102
RMU4 -12
BRU4 41
NAM5 -22
NAM6 5
NAZ5 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CRH5 -13K
CRZ4 24K
SVM6 2.8K
SVZ5 371
SiZ4 57K
SiH5 -33K
SiU4 9.6K
SVH5 2.1K
SVZ4 2.1K
CRU4 -3.6K
CRM4 -2.4K
NGV5 27
NGH4 4.1K
NGQ4 -360
NGF4 644
NGF6 80
SVU4 71
SVM4 -1.2K
CRM5 -2.9K
CRH4 -837
NGN4 -132
NGK4 -1.1K
CRU5 8.5K
NGU4 911
SRM6 -29
SRZ5 7.4K
SVM5 -857
CRM6 -4.7K
SVU5 1.1K
CRZ5 4.4K
CRH6 -2.4K
NGX5 -509
NGU5 944
NGM4 -1.6K
SVH4 52
NGZ5 1.6K
HSM4 4.7K
SiM5 4.4K
NAU4 -4.4K
SFZ5 -5.9K
SFM6 11K
NAZ4 8.5K
SiU5 -5.4K
SiH6 6.8K
NGV4 34
SVZ3 168
HSH4 -1.9K
GDH5 -462
SiH4 1.3K
BRG5 144
SVH6 -808
CRZ3 -226
NGJ4 2.7K
BRZ5 -196
NGJ6 -757
BRV5 368
BRH4 -556
NGF5 -107
SRU4 2.8K
BRK6 -2.2K
NAH5 -3K
BRX5 1.6K
SRH4 380
SRM4 82
GZU4 3K
VBH5 4.7K
VBZ4 -3.1K
SRZ4 -1.1K
GDU5 96
BRG4 679
NGK5 333
GDZ4 371
NGN5 -110
GZH4 -1K
NAM4 1.3K
GLU4 4K
GLH4 -994
NGG4 -1.7K
GDM5 -291
BRJ4 258
HSU4 6.5K
BRM5 349
HSZ4 -6.3K
NGQ5 -195
BRN4 -44
BRF4 276
SFU4 -2.2K
NGH5 124
MXH5 -23K
BRN5 170
BRQ5 -64
SiZ5 727
SRU5 250
NAH4 113
GDU4 -1.6K
GDH4 1.8K
BRU5 -2
BRJ6 91
VBM4 504
VBH4 -514
SRH5 882
SFZ4 -491
SFH5 417
NGG5 36
BRM6 -17
SZU4 252
SZH4 -16
GDZ5 77
BRK4 -4
SFM4 2.3K
RMU4 -110
BRU4 274
NAM5 -209
NAM6 167
NAZ5 70
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 733.16 RUB
En kötü işlem: -16 196 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +5 625.04 RUB
Maksimum ardışık zarar: -183.03 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.11.24 05:41
No swaps are charged on the signal account
