Oleg Shestakov

FINAMSOF

Oleg Shestakov
0 comentarios
Fiabilidad
111 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 87%
FINAM-AO
1:1
  • Incremento
  • Valor del portafolio
  • Equidad
  • Portafolio
  • Reducción
Total de Trades:
13 246
Transacciones Rentables:
7 201 (54.36%)
Transacciones Irrentables:
6 045 (45.64%)
Mejor transacción:
11 733.16 RUB
Peor transacción:
-16 196.04 RUB
Beneficio Bruto:
1 723 555.32 RUB (748 248 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 556 910.78 RUB (669 574 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (5 625.04 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
13 418.55 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
335
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
3.57
Transacciones Largas:
6 588 (49.74%)
Transacciones Cortas:
6 658 (50.26%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
12.58 RUB
Beneficio medio:
239.35 RUB
Pérdidas medias:
-257.55 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-183.03 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29 400.00 RUB (4)
Crecimiento al mes:
4.38%
Pronóstico anual:
53.19%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.59 RUB
Máxima:
46 719.01 RUB (31.58%)
Reducción relativa:
De balance:
16.50% (46 719.01 RUB)
De fondos:
3.06% (13 604.52 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
SVM6 895
SVZ5 877
CRH5 778
CRZ4 774
SiZ4 610
SiH5 525
SiU4 491
SVH5 460
SVZ4 429
CRU4 391
NGF6 325
SiH6 290
CRM4 260
NGV5 254
CRM6 245
NGH4 244
NGQ4 239
SiM6 231
NGF4 205
SVU4 192
SVM4 189
CRM5 186
CRH4 184
CRZ5 180
NGN4 164
CRH6 155
NGK4 144
CRU5 139
NGU4 136
SRM6 124
SRZ5 123
NGH6 121
SFM6 107
SFZ5 96
SVM5 95
SVU5 92
NGX5 91
NGU5 89
NGZ5 85
NGM4 76
SVH4 75
HSM4 74
SiM5 71
NAU4 70
NAZ4 66
BRF6 66
SiU5 65
NGV4 61
SVZ3 60
HSH4 58
GDH5 58
SVH6 57
BRH6 57
SiH4 53
BRG5 53
BRZ5 53
NGJ6 52
CRZ3 44
NGJ4 44
BRV5 40
BRH4 34
NGF5 34
SRU4 33
BRK6 33
NAH5 31
BRX5 29
SRH4 28
SRM4 27
GZU4 26
VBH5 26
VBZ4 25
SRZ4 24
GDU5 24
BRG4 23
NGK5 23
GDZ4 21
NGN5 19
GZH4 18
NAM4 18
GLU4 17
GLH4 17
NGG4 14
GDM5 14
BRJ6 14
BRJ4 12
HSU4 12
BRM5 12
BRM6 12
SFH6 12
HSZ4 11
NGQ5 11
BRN4 9
BRF4 9
SFU4 8
NGH5 8
MXH5 7
BRN5 7
BRQ5 7
SiZ5 7
SRU5 6
NAH4 5
GDU4 5
GDH4 5
BRU5 5
VBM4 3
VBH4 3
SRH5 3
SFZ4 3
SFH5 3
NGG5 3
SZU4 2
SZH4 2
GDZ5 2
GZM6 2
GZZ5 2
BRK4 1
SFM4 1
RMU4 1
BRU4 1
NAM5 1
NAM6 1
NAZ5 1
NGG6 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
SVM6 97
SVZ5 208
CRH5 -234
CRZ4 411
SiZ4 1K
SiH5 -594
SiU4 112
SVH5 350
SVZ4 391
CRU4 -115
NGF6 -441
SiH6 -89
CRM4 -41
NGV5 -123
CRM6 -60
NGH4 617
NGQ4 -45
SiM6 273
NGF4 105
SVU4 6
SVM4 -164
CRM5 -42
CRH4 -14
CRZ5 76
NGN4 -22
CRH6 -46
NGK4 -161
CRU5 143
NGU4 128
SRM6 -10
SRZ5 122
NGH6 444
SFM6 231
SFZ5 -94
SVM5 -131
SVU5 152
NGX5 -63
NGU5 131
NGZ5 235
NGM4 -250
SVH4 7
HSM4 22
SiM5 58
NAU4 -58
NAZ4 123
BRF6 -12
SiU5 -73
NGV4 6
SVZ3 8
HSH4 -7
GDH5 -193
SVH6 201
BRH6 40
SiH4 3
BRG5 208
BRZ5 60
NGJ6 -124
CRZ3 -2
NGJ4 582
BRV5 37
BRH4 -82
NGF5 -292
SRU4 93
BRK6 -292
NAH5 -47
BRX5 251
SRH4 6
SRM4 -77
GZU4 54
VBH5 150
VBZ4 -148
SRZ4 16
GDU5 47
BRG4 101
NGK5 159
GDZ4 85
NGN5 -117
GZH4 -17
NAM4 19
GLU4 7
GLH4 -2
NGG4 -489
GDM5 -47
BRJ6 26
BRJ4 38
HSU4 25
BRM5 125
BRM6 -9
SFH6 -12
HSZ4 -12
NGQ5 62
BRN4 -7
BRF4 42
SFU4 -105
NGH5 13
MXH5 -458
BRN5 41
BRQ5 -2
SiZ5 16
SRU5 31
NAH4 2
GDU4 -244
GDH4 280
BRU5 -26
VBM4 8
VBH4 -9
SRH5 15
SFZ4 -3
SFH5 12
NGG5 13
SZU4 4
SZH4 0
GDZ5 15
GZM6 -3
GZZ5 4
BRK4 -2
SFM4 102
RMU4 -12
BRU4 41
NAM5 -22
NAM6 5
NAZ5 2
NGG6 -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
SVM6 537
SVZ5 1.3K
CRH5 -13K
CRZ4 24K
SiZ4 57K
SiH5 -33K
SiU4 9.6K
SVH5 2.1K
SVZ4 2.1K
CRU4 -3.6K
NGF6 -3.5K
SiH6 -5.4K
CRM4 -2.4K
NGV5 27
CRM6 -3.6K
NGH4 4.1K
NGQ4 -360
SiM6 16K
NGF4 644
SVU4 71
SVM4 -1.2K
CRM5 -2.9K
CRH4 -837
CRZ5 4.6K
NGN4 -132
CRH6 -2.8K
NGK4 -1.1K
CRU5 8.5K
NGU4 911
SRM6 -644
SRZ5 9.3K
NGH6 3.3K
SFM6 17K
SFZ5 -7.1K
SVM5 -857
SVU5 1.1K
NGX5 -509
NGU5 944
NGZ5 1.9K
NGM4 -1.6K
SVH4 52
HSM4 4.7K
SiM5 4.4K
NAU4 -4.4K
NAZ4 8.5K
BRF6 -98
SiU5 -5.4K
NGV4 34
SVZ3 168
HSH4 -1.9K
GDH5 -462
SVH6 1.6K
BRH6 302
SiH4 1.3K
BRG5 144
BRZ5 -161
NGJ6 -920
CRZ3 -226
NGJ4 2.7K
BRV5 368
BRH4 -556
NGF5 -107
SRU4 2.8K
BRK6 -2.2K
NAH5 -3K
BRX5 1.6K
SRH4 380
SRM4 82
GZU4 3K
VBH5 4.7K
VBZ4 -3.1K
SRZ4 -1.1K
GDU5 96
BRG4 679
NGK5 333
GDZ4 371
NGN5 -110
GZH4 -1K
NAM4 1.3K
GLU4 4K
GLH4 -994
NGG4 -1.7K
GDM5 -291
BRJ6 196
BRJ4 258
HSU4 6.5K
BRM5 349
BRM6 -64
SFH6 -868
HSZ4 -6.3K
NGQ5 -195
BRN4 -44
BRF4 276
SFU4 -2.2K
NGH5 124
MXH5 -23K
BRN5 170
BRQ5 -64
SiZ5 727
SRU5 250
NAH4 113
GDU4 -1.6K
GDH4 1.8K
BRU5 -2
VBM4 504
VBH4 -514
SRH5 882
SFZ4 -491
SFH5 417
NGG5 36
SZU4 252
SZH4 -16
GDZ5 77
GZM6 -187
GZZ5 227
BRK4 -4
SFM4 2.3K
RMU4 -110
BRU4 274
NAM5 -209
NAM6 167
NAZ5 70
NGG6 -16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11 733.16 RUB
Peor transacción: -16 196 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +5 625.04 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -183.03 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 22:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 12:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.24 05:41
No swaps are charged on the signal account
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FINAMSOF
30 USD al mes
87%
0
0
USD
452K
RUB
111
95%
13 246
54%
100%
1.10
12.58
RUB
17%
1:1
