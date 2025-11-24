- Incremento
- Valor del portafolio
- Equidad
- Portafolio
- Reducción
Total de Trades:
13 246
Transacciones Rentables:
7 201 (54.36%)
Transacciones Irrentables:
6 045 (45.64%)
Mejor transacción:
11 733.16 RUB
Peor transacción:
-16 196.04 RUB
Beneficio Bruto:
1 723 555.32 RUB (748 248 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 556 910.78 RUB (669 574 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (5 625.04 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
13 418.55 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
335
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
3.57
Transacciones Largas:
6 588 (49.74%)
Transacciones Cortas:
6 658 (50.26%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
12.58 RUB
Beneficio medio:
239.35 RUB
Pérdidas medias:
-257.55 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-183.03 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29 400.00 RUB (4)
Crecimiento al mes:
4.38%
Pronóstico anual:
53.19%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.59 RUB
Máxima:
46 719.01 RUB (31.58%)
Reducción relativa:
De balance:
16.50% (46 719.01 RUB)
De fondos:
3.06% (13 604.52 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|SVM6
|895
|SVZ5
|877
|CRH5
|778
|CRZ4
|774
|SiZ4
|610
|SiH5
|525
|SiU4
|491
|SVH5
|460
|SVZ4
|429
|CRU4
|391
|NGF6
|325
|SiH6
|290
|CRM4
|260
|NGV5
|254
|CRM6
|245
|NGH4
|244
|NGQ4
|239
|SiM6
|231
|NGF4
|205
|SVU4
|192
|SVM4
|189
|CRM5
|186
|CRH4
|184
|CRZ5
|180
|NGN4
|164
|CRH6
|155
|NGK4
|144
|CRU5
|139
|NGU4
|136
|SRM6
|124
|SRZ5
|123
|NGH6
|121
|SFM6
|107
|SFZ5
|96
|SVM5
|95
|SVU5
|92
|NGX5
|91
|NGU5
|89
|NGZ5
|85
|NGM4
|76
|SVH4
|75
|HSM4
|74
|SiM5
|71
|NAU4
|70
|NAZ4
|66
|BRF6
|66
|SiU5
|65
|NGV4
|61
|SVZ3
|60
|HSH4
|58
|GDH5
|58
|SVH6
|57
|BRH6
|57
|SiH4
|53
|BRG5
|53
|BRZ5
|53
|NGJ6
|52
|CRZ3
|44
|NGJ4
|44
|BRV5
|40
|BRH4
|34
|NGF5
|34
|SRU4
|33
|BRK6
|33
|NAH5
|31
|BRX5
|29
|SRH4
|28
|SRM4
|27
|GZU4
|26
|VBH5
|26
|VBZ4
|25
|SRZ4
|24
|GDU5
|24
|BRG4
|23
|NGK5
|23
|GDZ4
|21
|NGN5
|19
|GZH4
|18
|NAM4
|18
|GLU4
|17
|GLH4
|17
|NGG4
|14
|GDM5
|14
|BRJ6
|14
|BRJ4
|12
|HSU4
|12
|BRM5
|12
|BRM6
|12
|SFH6
|12
|HSZ4
|11
|NGQ5
|11
|BRN4
|9
|BRF4
|9
|SFU4
|8
|NGH5
|8
|MXH5
|7
|BRN5
|7
|BRQ5
|7
|SiZ5
|7
|SRU5
|6
|NAH4
|5
|GDU4
|5
|GDH4
|5
|BRU5
|5
|VBM4
|3
|VBH4
|3
|SRH5
|3
|SFZ4
|3
|SFH5
|3
|NGG5
|3
|SZU4
|2
|SZH4
|2
|GDZ5
|2
|GZM6
|2
|GZZ5
|2
|BRK4
|1
|SFM4
|1
|RMU4
|1
|BRU4
|1
|NAM5
|1
|NAM6
|1
|NAZ5
|1
|NGG6
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|SVM6
|97
|SVZ5
|208
|CRH5
|-234
|CRZ4
|411
|SiZ4
|1K
|SiH5
|-594
|SiU4
|112
|SVH5
|350
|SVZ4
|391
|CRU4
|-115
|NGF6
|-441
|SiH6
|-89
|CRM4
|-41
|NGV5
|-123
|CRM6
|-60
|NGH4
|617
|NGQ4
|-45
|SiM6
|273
|NGF4
|105
|SVU4
|6
|SVM4
|-164
|CRM5
|-42
|CRH4
|-14
|CRZ5
|76
|NGN4
|-22
|CRH6
|-46
|NGK4
|-161
|CRU5
|143
|NGU4
|128
|SRM6
|-10
|SRZ5
|122
|NGH6
|444
|SFM6
|231
|SFZ5
|-94
|SVM5
|-131
|SVU5
|152
|NGX5
|-63
|NGU5
|131
|NGZ5
|235
|NGM4
|-250
|SVH4
|7
|HSM4
|22
|SiM5
|58
|NAU4
|-58
|NAZ4
|123
|BRF6
|-12
|SiU5
|-73
|NGV4
|6
|SVZ3
|8
|HSH4
|-7
|GDH5
|-193
|SVH6
|201
|BRH6
|40
|SiH4
|3
|BRG5
|208
|BRZ5
|60
|NGJ6
|-124
|CRZ3
|-2
|NGJ4
|582
|BRV5
|37
|BRH4
|-82
|NGF5
|-292
|SRU4
|93
|BRK6
|-292
|NAH5
|-47
|BRX5
|251
|SRH4
|6
|SRM4
|-77
|GZU4
|54
|VBH5
|150
|VBZ4
|-148
|SRZ4
|16
|GDU5
|47
|BRG4
|101
|NGK5
|159
|GDZ4
|85
|NGN5
|-117
|GZH4
|-17
|NAM4
|19
|GLU4
|7
|GLH4
|-2
|NGG4
|-489
|GDM5
|-47
|BRJ6
|26
|BRJ4
|38
|HSU4
|25
|BRM5
|125
|BRM6
|-9
|SFH6
|-12
|HSZ4
|-12
|NGQ5
|62
|BRN4
|-7
|BRF4
|42
|SFU4
|-105
|NGH5
|13
|MXH5
|-458
|BRN5
|41
|BRQ5
|-2
|SiZ5
|16
|SRU5
|31
|NAH4
|2
|GDU4
|-244
|GDH4
|280
|BRU5
|-26
|VBM4
|8
|VBH4
|-9
|SRH5
|15
|SFZ4
|-3
|SFH5
|12
|NGG5
|13
|SZU4
|4
|SZH4
|0
|GDZ5
|15
|GZM6
|-3
|GZZ5
|4
|BRK4
|-2
|SFM4
|102
|RMU4
|-12
|BRU4
|41
|NAM5
|-22
|NAM6
|5
|NAZ5
|2
|NGG6
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|SVM6
|537
|SVZ5
|1.3K
|CRH5
|-13K
|CRZ4
|24K
|SiZ4
|57K
|SiH5
|-33K
|SiU4
|9.6K
|SVH5
|2.1K
|SVZ4
|2.1K
|CRU4
|-3.6K
|NGF6
|-3.5K
|SiH6
|-5.4K
|CRM4
|-2.4K
|NGV5
|27
|CRM6
|-3.6K
|NGH4
|4.1K
|NGQ4
|-360
|SiM6
|16K
|NGF4
|644
|SVU4
|71
|SVM4
|-1.2K
|CRM5
|-2.9K
|CRH4
|-837
|CRZ5
|4.6K
|NGN4
|-132
|CRH6
|-2.8K
|NGK4
|-1.1K
|CRU5
|8.5K
|NGU4
|911
|SRM6
|-644
|SRZ5
|9.3K
|NGH6
|3.3K
|SFM6
|17K
|SFZ5
|-7.1K
|SVM5
|-857
|SVU5
|1.1K
|NGX5
|-509
|NGU5
|944
|NGZ5
|1.9K
|NGM4
|-1.6K
|SVH4
|52
|HSM4
|4.7K
|SiM5
|4.4K
|NAU4
|-4.4K
|NAZ4
|8.5K
|BRF6
|-98
|SiU5
|-5.4K
|NGV4
|34
|SVZ3
|168
|HSH4
|-1.9K
|GDH5
|-462
|SVH6
|1.6K
|BRH6
|302
|SiH4
|1.3K
|BRG5
|144
|BRZ5
|-161
|NGJ6
|-920
|CRZ3
|-226
|NGJ4
|2.7K
|BRV5
|368
|BRH4
|-556
|NGF5
|-107
|SRU4
|2.8K
|BRK6
|-2.2K
|NAH5
|-3K
|BRX5
|1.6K
|SRH4
|380
|SRM4
|82
|GZU4
|3K
|VBH5
|4.7K
|VBZ4
|-3.1K
|SRZ4
|-1.1K
|GDU5
|96
|BRG4
|679
|NGK5
|333
|GDZ4
|371
|NGN5
|-110
|GZH4
|-1K
|NAM4
|1.3K
|GLU4
|4K
|GLH4
|-994
|NGG4
|-1.7K
|GDM5
|-291
|BRJ6
|196
|BRJ4
|258
|HSU4
|6.5K
|BRM5
|349
|BRM6
|-64
|SFH6
|-868
|HSZ4
|-6.3K
|NGQ5
|-195
|BRN4
|-44
|BRF4
|276
|SFU4
|-2.2K
|NGH5
|124
|MXH5
|-23K
|BRN5
|170
|BRQ5
|-64
|SiZ5
|727
|SRU5
|250
|NAH4
|113
|GDU4
|-1.6K
|GDH4
|1.8K
|BRU5
|-2
|VBM4
|504
|VBH4
|-514
|SRH5
|882
|SFZ4
|-491
|SFH5
|417
|NGG5
|36
|SZU4
|252
|SZH4
|-16
|GDZ5
|77
|GZM6
|-187
|GZZ5
|227
|BRK4
|-4
|SFM4
|2.3K
|RMU4
|-110
|BRU4
|274
|NAM5
|-209
|NAM6
|167
|NAZ5
|70
|NGG6
|-16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11 733.16 RUB
Peor transacción: -16 196 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +5 625.04 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -183.03 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
87%
0
0
USD
USD
452K
RUB
RUB
111
95%
13 246
54%
100%
1.10
12.58
RUB
RUB
17%
1:1