- Crescimento
- Valor do portfólio
- Capital líquido
- Portfolio
- Rebaixamento
Negociações:
13 252
Negociações com lucro:
7 203 (54.35%)
Negociações com perda:
6 049 (45.65%)
Melhor negociação:
11 733.16 RUB
Pior negociação:
-16 196.04 RUB
Lucro bruto:
1 723 838.68 RUB (748 283 pips)
Perda bruta:
-1 557 166.68 RUB (669 604 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (5 625.04 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
13 418.55 RUB (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
337
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
3.57
Negociações longas:
6 591 (49.74%)
Negociações curtas:
6 661 (50.26%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
12.58 RUB
Lucro médio:
239.32 RUB
Perda média:
-257.43 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-183.03 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-29 400.00 RUB (4)
Crescimento mensal:
3.91%
Previsão anual:
47.52%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.59 RUB
Máximo:
46 719.01 RUB (31.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.50% (46 719.01 RUB)
Pelo Capital Líquido:
3.06% (13 604.52 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SVM6
|895
|SVZ5
|877
|CRH5
|778
|CRZ4
|774
|SiZ4
|610
|SiH5
|525
|SiU4
|491
|SVH5
|460
|SVZ4
|429
|CRU4
|391
|NGF6
|326
|SiH6
|290
|CRM4
|260
|NGV5
|254
|CRM6
|245
|NGH4
|244
|NGQ4
|239
|SiM6
|231
|NGF4
|205
|SVU4
|192
|SVM4
|189
|CRM5
|186
|CRH4
|184
|CRZ5
|180
|NGN4
|164
|CRH6
|155
|NGK4
|144
|CRU5
|139
|NGU4
|136
|SRM6
|124
|SRZ5
|123
|NGH6
|122
|SFM6
|107
|SFZ5
|96
|SVM5
|95
|SVU5
|92
|NGX5
|91
|NGU5
|89
|NGZ5
|85
|NGM4
|76
|SVH4
|75
|HSM4
|74
|SiM5
|71
|NAU4
|70
|BRF6
|68
|NAZ4
|66
|SiU5
|65
|NGV4
|61
|SVZ3
|60
|BRH6
|59
|HSH4
|58
|GDH5
|58
|SVH6
|57
|SiH4
|53
|BRG5
|53
|BRZ5
|53
|NGJ6
|52
|CRZ3
|44
|NGJ4
|44
|BRV5
|40
|BRH4
|34
|NGF5
|34
|SRU4
|33
|BRK6
|33
|NAH5
|31
|BRX5
|29
|SRH4
|28
|SRM4
|27
|GZU4
|26
|VBH5
|26
|VBZ4
|25
|SRZ4
|24
|GDU5
|24
|BRG4
|23
|NGK5
|23
|GDZ4
|21
|NGN5
|19
|GZH4
|18
|NAM4
|18
|GLU4
|17
|GLH4
|17
|NGG4
|14
|GDM5
|14
|BRJ6
|14
|BRJ4
|12
|HSU4
|12
|BRM5
|12
|BRM6
|12
|SFH6
|12
|HSZ4
|11
|NGQ5
|11
|BRN4
|9
|BRF4
|9
|SFU4
|8
|NGH5
|8
|MXH5
|7
|BRN5
|7
|BRQ5
|7
|SiZ5
|7
|SRU5
|6
|NAH4
|5
|GDU4
|5
|GDH4
|5
|BRU5
|5
|VBM4
|3
|VBH4
|3
|SRH5
|3
|SFZ4
|3
|SFH5
|3
|NGG5
|3
|SZU4
|2
|SZH4
|2
|GDZ5
|2
|GZM6
|2
|GZZ5
|2
|BRK4
|1
|SFM4
|1
|RMU4
|1
|BRU4
|1
|NAM5
|1
|NAM6
|1
|NAZ5
|1
|NGG6
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SVM6
|97
|SVZ5
|208
|CRH5
|-234
|CRZ4
|411
|SiZ4
|1K
|SiH5
|-594
|SiU4
|112
|SVH5
|350
|SVZ4
|391
|CRU4
|-115
|NGF6
|-444
|SiH6
|-89
|CRM4
|-41
|NGV5
|-123
|CRM6
|-60
|NGH4
|617
|NGQ4
|-45
|SiM6
|273
|NGF4
|105
|SVU4
|6
|SVM4
|-164
|CRM5
|-42
|CRH4
|-14
|CRZ5
|76
|NGN4
|-22
|CRH6
|-46
|NGK4
|-161
|CRU5
|143
|NGU4
|128
|SRM6
|-10
|SRZ5
|122
|NGH6
|448
|SFM6
|231
|SFZ5
|-94
|SVM5
|-131
|SVU5
|152
|NGX5
|-63
|NGU5
|131
|NGZ5
|235
|NGM4
|-250
|SVH4
|7
|HSM4
|22
|SiM5
|58
|NAU4
|-58
|BRF6
|-13
|NAZ4
|123
|SiU5
|-73
|NGV4
|6
|SVZ3
|8
|BRH6
|38
|HSH4
|-7
|GDH5
|-193
|SVH6
|201
|SiH4
|3
|BRG5
|208
|BRZ5
|60
|NGJ6
|-124
|CRZ3
|-2
|NGJ4
|582
|BRV5
|37
|BRH4
|-82
|NGF5
|-292
|SRU4
|93
|BRK6
|-292
|NAH5
|-47
|BRX5
|251
|SRH4
|6
|SRM4
|-77
|GZU4
|54
|VBH5
|150
|VBZ4
|-148
|SRZ4
|16
|GDU5
|47
|BRG4
|101
|NGK5
|159
|GDZ4
|85
|NGN5
|-117
|GZH4
|-17
|NAM4
|19
|GLU4
|7
|GLH4
|-2
|NGG4
|-489
|GDM5
|-47
|BRJ6
|26
|BRJ4
|38
|HSU4
|25
|BRM5
|125
|BRM6
|-9
|SFH6
|-12
|HSZ4
|-12
|NGQ5
|62
|BRN4
|-7
|BRF4
|42
|SFU4
|-105
|NGH5
|13
|MXH5
|-458
|BRN5
|41
|BRQ5
|-2
|SiZ5
|16
|SRU5
|31
|NAH4
|2
|GDU4
|-244
|GDH4
|280
|BRU5
|-26
|VBM4
|8
|VBH4
|-9
|SRH5
|15
|SFZ4
|-3
|SFH5
|12
|NGG5
|13
|SZU4
|4
|SZH4
|0
|GDZ5
|15
|GZM6
|-3
|GZZ5
|4
|BRK4
|-2
|SFM4
|102
|RMU4
|-12
|BRU4
|41
|NAM5
|-22
|NAM6
|5
|NAZ5
|2
|NGG6
|-2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SVM6
|537
|SVZ5
|1.3K
|CRH5
|-13K
|CRZ4
|24K
|SiZ4
|57K
|SiH5
|-33K
|SiU4
|9.6K
|SVH5
|2.1K
|SVZ4
|2.1K
|CRU4
|-3.6K
|NGF6
|-3.5K
|SiH6
|-5.4K
|CRM4
|-2.4K
|NGV5
|27
|CRM6
|-3.6K
|NGH4
|4.1K
|NGQ4
|-360
|SiM6
|16K
|NGF4
|644
|SVU4
|71
|SVM4
|-1.2K
|CRM5
|-2.9K
|CRH4
|-837
|CRZ5
|4.6K
|NGN4
|-132
|CRH6
|-2.8K
|NGK4
|-1.1K
|CRU5
|8.5K
|NGU4
|911
|SRM6
|-644
|SRZ5
|9.3K
|NGH6
|3.4K
|SFM6
|17K
|SFZ5
|-7.1K
|SVM5
|-857
|SVU5
|1.1K
|NGX5
|-509
|NGU5
|944
|NGZ5
|1.9K
|NGM4
|-1.6K
|SVH4
|52
|HSM4
|4.7K
|SiM5
|4.4K
|NAU4
|-4.4K
|BRF6
|-100
|NAZ4
|8.5K
|SiU5
|-5.4K
|NGV4
|34
|SVZ3
|168
|BRH6
|290
|HSH4
|-1.9K
|GDH5
|-462
|SVH6
|1.6K
|SiH4
|1.3K
|BRG5
|144
|BRZ5
|-161
|NGJ6
|-920
|CRZ3
|-226
|NGJ4
|2.7K
|BRV5
|368
|BRH4
|-556
|NGF5
|-107
|SRU4
|2.8K
|BRK6
|-2.2K
|NAH5
|-3K
|BRX5
|1.6K
|SRH4
|380
|SRM4
|82
|GZU4
|3K
|VBH5
|4.7K
|VBZ4
|-3.1K
|SRZ4
|-1.1K
|GDU5
|96
|BRG4
|679
|NGK5
|333
|GDZ4
|371
|NGN5
|-110
|GZH4
|-1K
|NAM4
|1.3K
|GLU4
|4K
|GLH4
|-994
|NGG4
|-1.7K
|GDM5
|-291
|BRJ6
|196
|BRJ4
|258
|HSU4
|6.5K
|BRM5
|349
|BRM6
|-64
|SFH6
|-868
|HSZ4
|-6.3K
|NGQ5
|-195
|BRN4
|-44
|BRF4
|276
|SFU4
|-2.2K
|NGH5
|124
|MXH5
|-23K
|BRN5
|170
|BRQ5
|-64
|SiZ5
|727
|SRU5
|250
|NAH4
|113
|GDU4
|-1.6K
|GDH4
|1.8K
|BRU5
|-2
|VBM4
|504
|VBH4
|-514
|SRH5
|882
|SFZ4
|-491
|SFH5
|417
|NGG5
|36
|SZU4
|252
|SZH4
|-16
|GDZ5
|77
|GZM6
|-187
|GZZ5
|227
|BRK4
|-4
|SFM4
|2.3K
|RMU4
|-110
|BRU4
|274
|NAM5
|-209
|NAM6
|167
|NAZ5
|70
|NGG6
|-16
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11 733.16 RUB
Pior negociação: -16 196 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +5 625.04 RUB
Máxima perda consecutiva: -183.03 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
87%
0
0
USD
USD
452K
RUB
RUB
111
95%
13 252
54%
100%
1.10
12.58
RUB
RUB
17%
1:1