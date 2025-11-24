SinaisSeções
Oleg Shestakov

FINAMSOF

Oleg Shestakov
0 comentários
Confiabilidade
111 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 87%
FINAM-AO
1:1
  • Crescimento
  • Valor do portfólio
  • Capital líquido
  • Portfolio
  • Rebaixamento
Negociações:
13 252
Negociações com lucro:
7 203 (54.35%)
Negociações com perda:
6 049 (45.65%)
Melhor negociação:
11 733.16 RUB
Pior negociação:
-16 196.04 RUB
Lucro bruto:
1 723 838.68 RUB (748 283 pips)
Perda bruta:
-1 557 166.68 RUB (669 604 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (5 625.04 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
13 418.55 RUB (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
337
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
3.57
Negociações longas:
6 591 (49.74%)
Negociações curtas:
6 661 (50.26%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
12.58 RUB
Lucro médio:
239.32 RUB
Perda média:
-257.43 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-183.03 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-29 400.00 RUB (4)
Crescimento mensal:
3.91%
Previsão anual:
47.52%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.59 RUB
Máximo:
46 719.01 RUB (31.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.50% (46 719.01 RUB)
Pelo Capital Líquido:
3.06% (13 604.52 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SVM6 895
SVZ5 877
CRH5 778
CRZ4 774
SiZ4 610
SiH5 525
SiU4 491
SVH5 460
SVZ4 429
CRU4 391
NGF6 326
SiH6 290
CRM4 260
NGV5 254
CRM6 245
NGH4 244
NGQ4 239
SiM6 231
NGF4 205
SVU4 192
SVM4 189
CRM5 186
CRH4 184
CRZ5 180
NGN4 164
CRH6 155
NGK4 144
CRU5 139
NGU4 136
SRM6 124
SRZ5 123
NGH6 122
SFM6 107
SFZ5 96
SVM5 95
SVU5 92
NGX5 91
NGU5 89
NGZ5 85
NGM4 76
SVH4 75
HSM4 74
SiM5 71
NAU4 70
BRF6 68
NAZ4 66
SiU5 65
NGV4 61
SVZ3 60
BRH6 59
HSH4 58
GDH5 58
SVH6 57
SiH4 53
BRG5 53
BRZ5 53
NGJ6 52
CRZ3 44
NGJ4 44
BRV5 40
BRH4 34
NGF5 34
SRU4 33
BRK6 33
NAH5 31
BRX5 29
SRH4 28
SRM4 27
GZU4 26
VBH5 26
VBZ4 25
SRZ4 24
GDU5 24
BRG4 23
NGK5 23
GDZ4 21
NGN5 19
GZH4 18
NAM4 18
GLU4 17
GLH4 17
NGG4 14
GDM5 14
BRJ6 14
BRJ4 12
HSU4 12
BRM5 12
BRM6 12
SFH6 12
HSZ4 11
NGQ5 11
BRN4 9
BRF4 9
SFU4 8
NGH5 8
MXH5 7
BRN5 7
BRQ5 7
SiZ5 7
SRU5 6
NAH4 5
GDU4 5
GDH4 5
BRU5 5
VBM4 3
VBH4 3
SRH5 3
SFZ4 3
SFH5 3
NGG5 3
SZU4 2
SZH4 2
GDZ5 2
GZM6 2
GZZ5 2
BRK4 1
SFM4 1
RMU4 1
BRU4 1
NAM5 1
NAM6 1
NAZ5 1
NGG6 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SVM6 97
SVZ5 208
CRH5 -234
CRZ4 411
SiZ4 1K
SiH5 -594
SiU4 112
SVH5 350
SVZ4 391
CRU4 -115
NGF6 -444
SiH6 -89
CRM4 -41
NGV5 -123
CRM6 -60
NGH4 617
NGQ4 -45
SiM6 273
NGF4 105
SVU4 6
SVM4 -164
CRM5 -42
CRH4 -14
CRZ5 76
NGN4 -22
CRH6 -46
NGK4 -161
CRU5 143
NGU4 128
SRM6 -10
SRZ5 122
NGH6 448
SFM6 231
SFZ5 -94
SVM5 -131
SVU5 152
NGX5 -63
NGU5 131
NGZ5 235
NGM4 -250
SVH4 7
HSM4 22
SiM5 58
NAU4 -58
BRF6 -13
NAZ4 123
SiU5 -73
NGV4 6
SVZ3 8
BRH6 38
HSH4 -7
GDH5 -193
SVH6 201
SiH4 3
BRG5 208
BRZ5 60
NGJ6 -124
CRZ3 -2
NGJ4 582
BRV5 37
BRH4 -82
NGF5 -292
SRU4 93
BRK6 -292
NAH5 -47
BRX5 251
SRH4 6
SRM4 -77
GZU4 54
VBH5 150
VBZ4 -148
SRZ4 16
GDU5 47
BRG4 101
NGK5 159
GDZ4 85
NGN5 -117
GZH4 -17
NAM4 19
GLU4 7
GLH4 -2
NGG4 -489
GDM5 -47
BRJ6 26
BRJ4 38
HSU4 25
BRM5 125
BRM6 -9
SFH6 -12
HSZ4 -12
NGQ5 62
BRN4 -7
BRF4 42
SFU4 -105
NGH5 13
MXH5 -458
BRN5 41
BRQ5 -2
SiZ5 16
SRU5 31
NAH4 2
GDU4 -244
GDH4 280
BRU5 -26
VBM4 8
VBH4 -9
SRH5 15
SFZ4 -3
SFH5 12
NGG5 13
SZU4 4
SZH4 0
GDZ5 15
GZM6 -3
GZZ5 4
BRK4 -2
SFM4 102
RMU4 -12
BRU4 41
NAM5 -22
NAM6 5
NAZ5 2
NGG6 -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SVM6 537
SVZ5 1.3K
CRH5 -13K
CRZ4 24K
SiZ4 57K
SiH5 -33K
SiU4 9.6K
SVH5 2.1K
SVZ4 2.1K
CRU4 -3.6K
NGF6 -3.5K
SiH6 -5.4K
CRM4 -2.4K
NGV5 27
CRM6 -3.6K
NGH4 4.1K
NGQ4 -360
SiM6 16K
NGF4 644
SVU4 71
SVM4 -1.2K
CRM5 -2.9K
CRH4 -837
CRZ5 4.6K
NGN4 -132
CRH6 -2.8K
NGK4 -1.1K
CRU5 8.5K
NGU4 911
SRM6 -644
SRZ5 9.3K
NGH6 3.4K
SFM6 17K
SFZ5 -7.1K
SVM5 -857
SVU5 1.1K
NGX5 -509
NGU5 944
NGZ5 1.9K
NGM4 -1.6K
SVH4 52
HSM4 4.7K
SiM5 4.4K
NAU4 -4.4K
BRF6 -100
NAZ4 8.5K
SiU5 -5.4K
NGV4 34
SVZ3 168
BRH6 290
HSH4 -1.9K
GDH5 -462
SVH6 1.6K
SiH4 1.3K
BRG5 144
BRZ5 -161
NGJ6 -920
CRZ3 -226
NGJ4 2.7K
BRV5 368
BRH4 -556
NGF5 -107
SRU4 2.8K
BRK6 -2.2K
NAH5 -3K
BRX5 1.6K
SRH4 380
SRM4 82
GZU4 3K
VBH5 4.7K
VBZ4 -3.1K
SRZ4 -1.1K
GDU5 96
BRG4 679
NGK5 333
GDZ4 371
NGN5 -110
GZH4 -1K
NAM4 1.3K
GLU4 4K
GLH4 -994
NGG4 -1.7K
GDM5 -291
BRJ6 196
BRJ4 258
HSU4 6.5K
BRM5 349
BRM6 -64
SFH6 -868
HSZ4 -6.3K
NGQ5 -195
BRN4 -44
BRF4 276
SFU4 -2.2K
NGH5 124
MXH5 -23K
BRN5 170
BRQ5 -64
SiZ5 727
SRU5 250
NAH4 113
GDU4 -1.6K
GDH4 1.8K
BRU5 -2
VBM4 504
VBH4 -514
SRH5 882
SFZ4 -491
SFH5 417
NGG5 36
SZU4 252
SZH4 -16
GDZ5 77
GZM6 -187
GZZ5 227
BRK4 -4
SFM4 2.3K
RMU4 -110
BRU4 274
NAM5 -209
NAM6 167
NAZ5 70
NGG6 -16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11 733.16 RUB
Pior negociação: -16 196 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +5 625.04 RUB
Máxima perda consecutiva: -183.03 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FINAMSOF
30 USD por mês
87%
0
0
USD
452K
RUB
111
95%
13 252
54%
100%
1.10
12.58
RUB
17%
1:1
