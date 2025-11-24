- Crescita
- Valore del Portafoglio
- Equità
- Portfolio
- Drawdown
Trade:
11 609
Profit Trade:
6 336 (54.57%)
Loss Trade:
5 273 (45.42%)
Best Trade:
11 733.16 RUB
Worst Trade:
-16 196.04 RUB
Profitto lordo:
1 506 770.23 RUB (662 083 pips)
Perdita lorda:
-1 361 286.46 RUB (595 646 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (5 625.04 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
13 418.55 RUB (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
250
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
3.11
Long Trade:
5 769 (49.69%)
Short Trade:
5 840 (50.31%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
12.53 RUB
Profitto medio:
237.81 RUB
Perdita media:
-258.16 RUB
Massime perdite consecutive:
16 (-183.03 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-29 400.00 RUB (4)
Crescita mensile:
6.14%
Previsione annuale:
74.49%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.59 RUB
Massimale:
46 719.01 RUB (31.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.50% (46 719.01 RUB)
Per equità:
0.25% (1 093.41 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CRH5
|778
|CRZ4
|774
|SVM6
|718
|SVZ5
|711
|SiZ4
|610
|SiH5
|525
|SiU4
|491
|SVH5
|460
|SVZ4
|429
|CRU4
|391
|CRM4
|260
|NGV5
|254
|NGH4
|244
|NGQ4
|239
|NGF4
|205
|NGF6
|205
|SVU4
|192
|SVM4
|189
|CRM5
|186
|CRH4
|184
|NGN4
|164
|NGK4
|144
|CRU5
|139
|NGU4
|136
|SRM6
|110
|SRZ5
|109
|SVM5
|95
|CRM6
|93
|SVU5
|92
|CRZ5
|92
|CRH6
|91
|NGX5
|91
|NGU5
|89
|NGM4
|76
|NGZ5
|76
|SVH4
|75
|HSM4
|74
|SiM5
|71
|NAU4
|70
|SFZ5
|68
|SFM6
|67
|NAZ4
|66
|SiU5
|65
|SiH6
|63
|NGV4
|61
|SVZ3
|60
|HSH4
|58
|GDH5
|58
|SiH4
|53
|BRG5
|53
|SVH6
|46
|CRZ3
|44
|NGJ4
|44
|BRZ5
|44
|NGJ6
|44
|BRV5
|40
|BRH4
|34
|NGF5
|34
|SRU4
|33
|BRK6
|33
|NAH5
|31
|BRX5
|29
|SRH4
|28
|SRM4
|27
|GZU4
|26
|VBH5
|26
|VBZ4
|25
|SRZ4
|24
|GDU5
|24
|BRG4
|23
|NGK5
|23
|GDZ4
|21
|NGN5
|19
|GZH4
|18
|NAM4
|18
|GLU4
|17
|GLH4
|17
|NGG4
|14
|GDM5
|14
|BRJ4
|12
|HSU4
|12
|BRM5
|12
|HSZ4
|11
|NGQ5
|11
|BRN4
|9
|BRF4
|9
|SFU4
|8
|NGH5
|8
|MXH5
|7
|BRN5
|7
|BRQ5
|7
|SiZ5
|7
|SRU5
|6
|NAH4
|5
|GDU4
|5
|GDH4
|5
|BRU5
|5
|BRJ6
|5
|VBM4
|3
|VBH4
|3
|SRH5
|3
|SFZ4
|3
|SFH5
|3
|NGG5
|3
|BRM6
|3
|SZU4
|2
|SZH4
|2
|GDZ5
|2
|BRK4
|1
|SFM4
|1
|RMU4
|1
|BRU4
|1
|NAM5
|1
|NAM6
|1
|NAZ5
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CRH5
|-234
|CRZ4
|411
|SVM6
|385
|SVZ5
|89
|SiZ4
|1K
|SiH5
|-594
|SiU4
|112
|SVH5
|350
|SVZ4
|391
|CRU4
|-115
|CRM4
|-41
|NGV5
|-123
|NGH4
|617
|NGQ4
|-45
|NGF4
|105
|NGF6
|17
|SVU4
|6
|SVM4
|-164
|CRM5
|-42
|CRH4
|-14
|NGN4
|-22
|NGK4
|-161
|CRU5
|143
|NGU4
|128
|SRM6
|3
|SRZ5
|89
|SVM5
|-131
|CRM6
|-79
|SVU5
|152
|CRZ5
|73
|CRH6
|-40
|NGX5
|-63
|NGU5
|131
|NGM4
|-250
|NGZ5
|195
|SVH4
|7
|HSM4
|22
|SiM5
|58
|NAU4
|-58
|SFZ5
|-79
|SFM6
|146
|NAZ4
|123
|SiU5
|-73
|SiH6
|112
|NGV4
|6
|SVZ3
|8
|HSH4
|-7
|GDH5
|-193
|SiH4
|3
|BRG5
|208
|SVH6
|-110
|CRZ3
|-2
|NGJ4
|582
|BRZ5
|55
|NGJ6
|-104
|BRV5
|37
|BRH4
|-82
|NGF5
|-292
|SRU4
|93
|BRK6
|-292
|NAH5
|-47
|BRX5
|251
|SRH4
|6
|SRM4
|-77
|GZU4
|54
|VBH5
|150
|VBZ4
|-148
|SRZ4
|16
|GDU5
|47
|BRG4
|101
|NGK5
|159
|GDZ4
|85
|NGN5
|-117
|GZH4
|-17
|NAM4
|19
|GLU4
|7
|GLH4
|-2
|NGG4
|-489
|GDM5
|-47
|BRJ4
|38
|HSU4
|25
|BRM5
|125
|HSZ4
|-12
|NGQ5
|62
|BRN4
|-7
|BRF4
|42
|SFU4
|-105
|NGH5
|13
|MXH5
|-458
|BRN5
|41
|BRQ5
|-2
|SiZ5
|16
|SRU5
|31
|NAH4
|2
|GDU4
|-244
|GDH4
|280
|BRU5
|-26
|BRJ6
|13
|VBM4
|8
|VBH4
|-9
|SRH5
|15
|SFZ4
|-3
|SFH5
|12
|NGG5
|13
|BRM6
|-2
|SZU4
|4
|SZH4
|0
|GDZ5
|15
|BRK4
|-2
|SFM4
|102
|RMU4
|-12
|BRU4
|41
|NAM5
|-22
|NAM6
|5
|NAZ5
|2
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CRH5
|-13K
|CRZ4
|24K
|SVM6
|2.8K
|SVZ5
|382
|SiZ4
|57K
|SiH5
|-33K
|SiU4
|9.6K
|SVH5
|2.1K
|SVZ4
|2.1K
|CRU4
|-3.6K
|CRM4
|-2.4K
|NGV5
|27
|NGH4
|4.1K
|NGQ4
|-360
|NGF4
|644
|NGF6
|80
|SVU4
|71
|SVM4
|-1.2K
|CRM5
|-2.9K
|CRH4
|-837
|NGN4
|-132
|NGK4
|-1.1K
|CRU5
|8.5K
|NGU4
|911
|SRM6
|148
|SRZ5
|7.3K
|SVM5
|-857
|CRM6
|-4.7K
|SVU5
|1.1K
|CRZ5
|4.4K
|CRH6
|-2.4K
|NGX5
|-509
|NGU5
|944
|NGM4
|-1.6K
|NGZ5
|1.6K
|SVH4
|52
|HSM4
|4.7K
|SiM5
|4.4K
|NAU4
|-4.4K
|SFZ5
|-5.9K
|SFM6
|11K
|NAZ4
|8.5K
|SiU5
|-5.4K
|SiH6
|6.8K
|NGV4
|34
|SVZ3
|168
|HSH4
|-1.9K
|GDH5
|-462
|SiH4
|1.3K
|BRG5
|144
|SVH6
|-808
|CRZ3
|-226
|NGJ4
|2.7K
|BRZ5
|-196
|NGJ6
|-764
|BRV5
|368
|BRH4
|-556
|NGF5
|-107
|SRU4
|2.8K
|BRK6
|-2.2K
|NAH5
|-3K
|BRX5
|1.6K
|SRH4
|380
|SRM4
|82
|GZU4
|3K
|VBH5
|4.7K
|VBZ4
|-3.1K
|SRZ4
|-1.1K
|GDU5
|96
|BRG4
|679
|NGK5
|333
|GDZ4
|371
|NGN5
|-110
|GZH4
|-1K
|NAM4
|1.3K
|GLU4
|4K
|GLH4
|-994
|NGG4
|-1.7K
|GDM5
|-291
|BRJ4
|258
|HSU4
|6.5K
|BRM5
|349
|HSZ4
|-6.3K
|NGQ5
|-195
|BRN4
|-44
|BRF4
|276
|SFU4
|-2.2K
|NGH5
|124
|MXH5
|-23K
|BRN5
|170
|BRQ5
|-64
|SiZ5
|727
|SRU5
|250
|NAH4
|113
|GDU4
|-1.6K
|GDH4
|1.8K
|BRU5
|-2
|BRJ6
|91
|VBM4
|504
|VBH4
|-514
|SRH5
|882
|SFZ4
|-491
|SFH5
|417
|NGG5
|36
|BRM6
|-17
|SZU4
|252
|SZH4
|-16
|GDZ5
|77
|BRK4
|-4
|SFM4
|2.3K
|RMU4
|-110
|BRU4
|274
|NAM5
|-209
|NAM6
|167
|NAZ5
|70
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11 733.16 RUB
Worst Trade: -16 196 RUB
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5 625.04 RUB
Massima perdita consecutiva: -183.03 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
78%
0
0
USD
USD
440K
RUB
RUB
106
94%
11 609
54%
100%
1.10
12.53
RUB
RUB
17%
1:1