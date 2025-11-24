- 성장
- 포트폴리오 가치
- 자본
- 포트폴리오
- 축소
트레이드:
13 414
이익 거래:
7 287 (54.32%)
손실 거래:
6 127 (45.68%)
최고의 거래:
11 733.16 RUB
최악의 거래:
-16 196.04 RUB
총 수익:
1 785 230.79 RUB (757 595 pips)
총 손실:
-1 618 428.13 RUB (678 976 pips)
연속 최대 이익:
23 (5 625.04 RUB)
연속 최대 이익:
13 418.55 RUB (2)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
66
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
3.57
롱(주식매수):
6 673 (49.75%)
숏(주식차입매도):
6 741 (50.25%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
12.43 RUB
평균 이익:
244.99 RUB
평균 손실:
-264.15 RUB
연속 최대 손실:
16 (-183.03 RUB)
연속 최대 손실:
-29 400.00 RUB (4)
월별 성장률:
3.09%
연간 예측:
37.44%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.59 RUB
최대한의:
46 719.01 RUB (31.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.50% (46 719.01 RUB)
자본금별:
3.06% (13 604.52 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|SVM6
|910
|SVZ5
|877
|CRH5
|778
|CRZ4
|774
|SiZ4
|610
|SiH5
|525
|SiU4
|491
|SVH5
|460
|SVZ4
|429
|CRU4
|391
|NGF6
|371
|SiH6
|298
|CRM4
|260
|NGV5
|254
|CRM6
|249
|NGH4
|244
|SiM6
|240
|NGQ4
|239
|NGF4
|205
|SVU4
|192
|SVM4
|189
|CRM5
|186
|CRH4
|184
|CRZ5
|180
|NGH6
|169
|NGN4
|164
|CRH6
|160
|NGK4
|144
|CRU5
|139
|NGU4
|136
|SRM6
|124
|SRZ5
|123
|SFM6
|110
|SFZ5
|96
|SVM5
|95
|SVU5
|92
|NGX5
|91
|NGU5
|89
|NGZ5
|85
|NGM4
|76
|SVH4
|75
|HSM4
|74
|SVH6
|72
|SiM5
|71
|NAU4
|70
|BRF6
|70
|NAZ4
|66
|SiU5
|65
|BRH6
|64
|NGV4
|61
|SVZ3
|60
|HSH4
|58
|GDH5
|58
|SiH4
|53
|BRG5
|53
|BRZ5
|53
|NGJ6
|52
|CRZ3
|44
|NGJ4
|44
|BRV5
|40
|BRH4
|34
|NGF5
|34
|SRU4
|33
|BRK6
|33
|NAH5
|31
|BRX5
|29
|SRH4
|28
|SRM4
|27
|GZU4
|26
|VBH5
|26
|VBZ4
|25
|SRZ4
|24
|GDU5
|24
|BRG4
|23
|NGK5
|23
|GDZ4
|21
|NGN5
|19
|GZH4
|18
|NAM4
|18
|GLU4
|17
|GLH4
|17
|SFH6
|15
|NGG4
|14
|GDM5
|14
|BRJ6
|14
|BRJ4
|12
|HSU4
|12
|BRM5
|12
|BRM6
|12
|HSZ4
|11
|NGQ5
|11
|BRN4
|9
|BRF4
|9
|SFU4
|8
|NGH5
|8
|MXH5
|7
|BRN5
|7
|BRQ5
|7
|SiZ5
|7
|SRU5
|6
|NAH4
|5
|GDU4
|5
|GDH4
|5
|BRU5
|5
|VBM4
|3
|VBH4
|3
|SRH5
|3
|SFZ4
|3
|SFH5
|3
|NGG5
|3
|SZU4
|2
|SZH4
|2
|GDZ5
|2
|GZM6
|2
|GZZ5
|2
|BRK4
|1
|SFM4
|1
|RMU4
|1
|BRU4
|1
|NAM5
|1
|NAM6
|1
|NAZ5
|1
|NGG6
|1
|SiU6
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|SVM6
|-44
|SVZ5
|208
|CRH5
|-234
|CRZ4
|411
|SiZ4
|1K
|SiH5
|-594
|SiU4
|112
|SVH5
|350
|SVZ4
|391
|CRU4
|-115
|NGF6
|-105
|SiH6
|-61
|CRM4
|-41
|NGV5
|-123
|CRM6
|-73
|NGH4
|617
|SiM6
|248
|NGQ4
|-45
|NGF4
|105
|SVU4
|6
|SVM4
|-164
|CRM5
|-42
|CRH4
|-14
|CRZ5
|76
|NGH6
|125
|NGN4
|-22
|CRH6
|-34
|NGK4
|-161
|CRU5
|143
|NGU4
|128
|SRM6
|-10
|SRZ5
|122
|SFM6
|242
|SFZ5
|-94
|SVM5
|-131
|SVU5
|152
|NGX5
|-63
|NGU5
|131
|NGZ5
|235
|NGM4
|-250
|SVH4
|7
|HSM4
|22
|SVH6
|339
|SiM5
|58
|NAU4
|-58
|BRF6
|-112
|NAZ4
|123
|SiU5
|-73
|BRH6
|125
|NGV4
|6
|SVZ3
|8
|HSH4
|-7
|GDH5
|-193
|SiH4
|3
|BRG5
|208
|BRZ5
|60
|NGJ6
|-124
|CRZ3
|-2
|NGJ4
|582
|BRV5
|37
|BRH4
|-82
|NGF5
|-292
|SRU4
|93
|BRK6
|-292
|NAH5
|-47
|BRX5
|251
|SRH4
|6
|SRM4
|-77
|GZU4
|54
|VBH5
|150
|VBZ4
|-148
|SRZ4
|16
|GDU5
|47
|BRG4
|101
|NGK5
|159
|GDZ4
|85
|NGN5
|-117
|GZH4
|-17
|NAM4
|19
|GLU4
|7
|GLH4
|-2
|SFH6
|-19
|NGG4
|-489
|GDM5
|-47
|BRJ6
|26
|BRJ4
|38
|HSU4
|25
|BRM5
|125
|BRM6
|-9
|HSZ4
|-12
|NGQ5
|62
|BRN4
|-7
|BRF4
|42
|SFU4
|-105
|NGH5
|13
|MXH5
|-458
|BRN5
|41
|BRQ5
|-2
|SiZ5
|16
|SRU5
|31
|NAH4
|2
|GDU4
|-244
|GDH4
|280
|BRU5
|-26
|VBM4
|8
|VBH4
|-9
|SRH5
|15
|SFZ4
|-3
|SFH5
|12
|NGG5
|13
|SZU4
|4
|SZH4
|0
|GDZ5
|15
|GZM6
|-3
|GZZ5
|4
|BRK4
|-2
|SFM4
|102
|RMU4
|-12
|BRU4
|41
|NAM5
|-22
|NAM6
|5
|NAZ5
|2
|NGG6
|-2
|SiU6
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|SVM6
|-554
|SVZ5
|1.3K
|CRH5
|-13K
|CRZ4
|24K
|SiZ4
|57K
|SiH5
|-33K
|SiU4
|9.6K
|SVH5
|2.1K
|SVZ4
|2.1K
|CRU4
|-3.6K
|NGF6
|-823
|SiH6
|-5K
|CRM4
|-2.4K
|NGV5
|27
|CRM6
|-3.7K
|NGH4
|4.1K
|SiM6
|15K
|NGQ4
|-360
|NGF4
|644
|SVU4
|71
|SVM4
|-1.2K
|CRM5
|-2.9K
|CRH4
|-837
|CRZ5
|4.6K
|NGH6
|875
|NGN4
|-132
|CRH6
|-2.6K
|NGK4
|-1.1K
|CRU5
|8.5K
|NGU4
|911
|SRM6
|-644
|SRZ5
|9.3K
|SFM6
|18K
|SFZ5
|-7.1K
|SVM5
|-857
|SVU5
|1.1K
|NGX5
|-509
|NGU5
|944
|NGZ5
|1.9K
|NGM4
|-1.6K
|SVH4
|52
|HSM4
|4.7K
|SVH6
|2.6K
|SiM5
|4.4K
|NAU4
|-4.4K
|BRF6
|-210
|NAZ4
|8.5K
|SiU5
|-5.4K
|BRH6
|680
|NGV4
|34
|SVZ3
|168
|HSH4
|-1.9K
|GDH5
|-462
|SiH4
|1.3K
|BRG5
|144
|BRZ5
|-161
|NGJ6
|-920
|CRZ3
|-226
|NGJ4
|2.7K
|BRV5
|368
|BRH4
|-556
|NGF5
|-107
|SRU4
|2.8K
|BRK6
|-2.2K
|NAH5
|-3K
|BRX5
|1.6K
|SRH4
|380
|SRM4
|82
|GZU4
|3K
|VBH5
|4.7K
|VBZ4
|-3.1K
|SRZ4
|-1.1K
|GDU5
|96
|BRG4
|679
|NGK5
|333
|GDZ4
|371
|NGN5
|-110
|GZH4
|-1K
|NAM4
|1.3K
|GLU4
|4K
|GLH4
|-994
|SFH6
|-1.5K
|NGG4
|-1.7K
|GDM5
|-291
|BRJ6
|196
|BRJ4
|258
|HSU4
|6.5K
|BRM5
|349
|BRM6
|-64
|HSZ4
|-6.3K
|NGQ5
|-195
|BRN4
|-44
|BRF4
|276
|SFU4
|-2.2K
|NGH5
|124
|MXH5
|-23K
|BRN5
|170
|BRQ5
|-64
|SiZ5
|727
|SRU5
|250
|NAH4
|113
|GDU4
|-1.6K
|GDH4
|1.8K
|BRU5
|-2
|VBM4
|504
|VBH4
|-514
|SRH5
|882
|SFZ4
|-491
|SFH5
|417
|NGG5
|36
|SZU4
|252
|SZH4
|-16
|GDZ5
|77
|GZM6
|-187
|GZZ5
|227
|BRK4
|-4
|SFM4
|2.3K
|RMU4
|-110
|BRU4
|274
|NAM5
|-209
|NAM6
|167
|NAZ5
|70
|NGG6
|-16
|SiU6
|-105
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11 733.16 RUB
최악의 거래: -16 196 RUB
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +5 625.04 RUB
연속 최대 손실: -183.03 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
87%
0
0
USD
USD
451K
RUB
RUB
112
95%
13 414
54%
100%
1.10
12.43
RUB
RUB
17%
1:1