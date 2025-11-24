시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / FINAMSOF
Oleg Shestakov

FINAMSOF

Oleg Shestakov
0 리뷰
안정성
112
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 87%
FINAM-AO
1:1
  • 성장
  • 포트폴리오 가치
  • 자본
  • 포트폴리오
  • 축소
트레이드:
13 414
이익 거래:
7 287 (54.32%)
손실 거래:
6 127 (45.68%)
최고의 거래:
11 733.16 RUB
최악의 거래:
-16 196.04 RUB
총 수익:
1 785 230.79 RUB (757 595 pips)
총 손실:
-1 618 428.13 RUB (678 976 pips)
연속 최대 이익:
23 (5 625.04 RUB)
연속 최대 이익:
13 418.55 RUB (2)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
66
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
3.57
롱(주식매수):
6 673 (49.75%)
숏(주식차입매도):
6 741 (50.25%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
12.43 RUB
평균 이익:
244.99 RUB
평균 손실:
-264.15 RUB
연속 최대 손실:
16 (-183.03 RUB)
연속 최대 손실:
-29 400.00 RUB (4)
월별 성장률:
3.09%
연간 예측:
37.44%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.59 RUB
최대한의:
46 719.01 RUB (31.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.50% (46 719.01 RUB)
자본금별:
3.06% (13 604.52 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
SVM6 910
SVZ5 877
CRH5 778
CRZ4 774
SiZ4 610
SiH5 525
SiU4 491
SVH5 460
SVZ4 429
CRU4 391
NGF6 371
SiH6 298
CRM4 260
NGV5 254
CRM6 249
NGH4 244
SiM6 240
NGQ4 239
NGF4 205
SVU4 192
SVM4 189
CRM5 186
CRH4 184
CRZ5 180
NGH6 169
NGN4 164
CRH6 160
NGK4 144
CRU5 139
NGU4 136
SRM6 124
SRZ5 123
SFM6 110
SFZ5 96
SVM5 95
SVU5 92
NGX5 91
NGU5 89
NGZ5 85
NGM4 76
SVH4 75
HSM4 74
SVH6 72
SiM5 71
NAU4 70
BRF6 70
NAZ4 66
SiU5 65
BRH6 64
NGV4 61
SVZ3 60
HSH4 58
GDH5 58
SiH4 53
BRG5 53
BRZ5 53
NGJ6 52
CRZ3 44
NGJ4 44
BRV5 40
BRH4 34
NGF5 34
SRU4 33
BRK6 33
NAH5 31
BRX5 29
SRH4 28
SRM4 27
GZU4 26
VBH5 26
VBZ4 25
SRZ4 24
GDU5 24
BRG4 23
NGK5 23
GDZ4 21
NGN5 19
GZH4 18
NAM4 18
GLU4 17
GLH4 17
SFH6 15
NGG4 14
GDM5 14
BRJ6 14
BRJ4 12
HSU4 12
BRM5 12
BRM6 12
HSZ4 11
NGQ5 11
BRN4 9
BRF4 9
SFU4 8
NGH5 8
MXH5 7
BRN5 7
BRQ5 7
SiZ5 7
SRU5 6
NAH4 5
GDU4 5
GDH4 5
BRU5 5
VBM4 3
VBH4 3
SRH5 3
SFZ4 3
SFH5 3
NGG5 3
SZU4 2
SZH4 2
GDZ5 2
GZM6 2
GZZ5 2
BRK4 1
SFM4 1
RMU4 1
BRU4 1
NAM5 1
NAM6 1
NAZ5 1
NGG6 1
SiU6 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
SVM6 -44
SVZ5 208
CRH5 -234
CRZ4 411
SiZ4 1K
SiH5 -594
SiU4 112
SVH5 350
SVZ4 391
CRU4 -115
NGF6 -105
SiH6 -61
CRM4 -41
NGV5 -123
CRM6 -73
NGH4 617
SiM6 248
NGQ4 -45
NGF4 105
SVU4 6
SVM4 -164
CRM5 -42
CRH4 -14
CRZ5 76
NGH6 125
NGN4 -22
CRH6 -34
NGK4 -161
CRU5 143
NGU4 128
SRM6 -10
SRZ5 122
SFM6 242
SFZ5 -94
SVM5 -131
SVU5 152
NGX5 -63
NGU5 131
NGZ5 235
NGM4 -250
SVH4 7
HSM4 22
SVH6 339
SiM5 58
NAU4 -58
BRF6 -112
NAZ4 123
SiU5 -73
BRH6 125
NGV4 6
SVZ3 8
HSH4 -7
GDH5 -193
SiH4 3
BRG5 208
BRZ5 60
NGJ6 -124
CRZ3 -2
NGJ4 582
BRV5 37
BRH4 -82
NGF5 -292
SRU4 93
BRK6 -292
NAH5 -47
BRX5 251
SRH4 6
SRM4 -77
GZU4 54
VBH5 150
VBZ4 -148
SRZ4 16
GDU5 47
BRG4 101
NGK5 159
GDZ4 85
NGN5 -117
GZH4 -17
NAM4 19
GLU4 7
GLH4 -2
SFH6 -19
NGG4 -489
GDM5 -47
BRJ6 26
BRJ4 38
HSU4 25
BRM5 125
BRM6 -9
HSZ4 -12
NGQ5 62
BRN4 -7
BRF4 42
SFU4 -105
NGH5 13
MXH5 -458
BRN5 41
BRQ5 -2
SiZ5 16
SRU5 31
NAH4 2
GDU4 -244
GDH4 280
BRU5 -26
VBM4 8
VBH4 -9
SRH5 15
SFZ4 -3
SFH5 12
NGG5 13
SZU4 4
SZH4 0
GDZ5 15
GZM6 -3
GZZ5 4
BRK4 -2
SFM4 102
RMU4 -12
BRU4 41
NAM5 -22
NAM6 5
NAZ5 2
NGG6 -2
SiU6 -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
SVM6 -554
SVZ5 1.3K
CRH5 -13K
CRZ4 24K
SiZ4 57K
SiH5 -33K
SiU4 9.6K
SVH5 2.1K
SVZ4 2.1K
CRU4 -3.6K
NGF6 -823
SiH6 -5K
CRM4 -2.4K
NGV5 27
CRM6 -3.7K
NGH4 4.1K
SiM6 15K
NGQ4 -360
NGF4 644
SVU4 71
SVM4 -1.2K
CRM5 -2.9K
CRH4 -837
CRZ5 4.6K
NGH6 875
NGN4 -132
CRH6 -2.6K
NGK4 -1.1K
CRU5 8.5K
NGU4 911
SRM6 -644
SRZ5 9.3K
SFM6 18K
SFZ5 -7.1K
SVM5 -857
SVU5 1.1K
NGX5 -509
NGU5 944
NGZ5 1.9K
NGM4 -1.6K
SVH4 52
HSM4 4.7K
SVH6 2.6K
SiM5 4.4K
NAU4 -4.4K
BRF6 -210
NAZ4 8.5K
SiU5 -5.4K
BRH6 680
NGV4 34
SVZ3 168
HSH4 -1.9K
GDH5 -462
SiH4 1.3K
BRG5 144
BRZ5 -161
NGJ6 -920
CRZ3 -226
NGJ4 2.7K
BRV5 368
BRH4 -556
NGF5 -107
SRU4 2.8K
BRK6 -2.2K
NAH5 -3K
BRX5 1.6K
SRH4 380
SRM4 82
GZU4 3K
VBH5 4.7K
VBZ4 -3.1K
SRZ4 -1.1K
GDU5 96
BRG4 679
NGK5 333
GDZ4 371
NGN5 -110
GZH4 -1K
NAM4 1.3K
GLU4 4K
GLH4 -994
SFH6 -1.5K
NGG4 -1.7K
GDM5 -291
BRJ6 196
BRJ4 258
HSU4 6.5K
BRM5 349
BRM6 -64
HSZ4 -6.3K
NGQ5 -195
BRN4 -44
BRF4 276
SFU4 -2.2K
NGH5 124
MXH5 -23K
BRN5 170
BRQ5 -64
SiZ5 727
SRU5 250
NAH4 113
GDU4 -1.6K
GDH4 1.8K
BRU5 -2
VBM4 504
VBH4 -514
SRH5 882
SFZ4 -491
SFH5 417
NGG5 36
SZU4 252
SZH4 -16
GDZ5 77
GZM6 -187
GZZ5 227
BRK4 -4
SFM4 2.3K
RMU4 -110
BRU4 274
NAM5 -209
NAM6 167
NAZ5 70
NGG6 -16
SiU6 -105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11 733.16 RUB
최악의 거래: -16 196 RUB
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +5 625.04 RUB
연속 최대 손실: -183.03 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.26 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 12:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 22:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 12:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.24 05:41
No swaps are charged on the signal account
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
FINAMSOF
월별 30 USD
87%
0
0
USD
451K
RUB
112
95%
13 414
54%
100%
1.10
12.43
RUB
17%
1:1
