Oleg Shestakov

FINAMSOF

Oleg Shestakov
0 отзывов
Надежность
110 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 87%
FINAM-AO
1:1
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
13 154
Прибыльных трейдов:
7 151 (54.36%)
Убыточных трейдов:
6 003 (45.64%)
Лучший трейд:
11 733.16 RUB
Худший трейд:
-16 196.04 RUB
Общая прибыль:
1 705 234.51 RUB (742 007 pips)
Общий убыток:
-1 539 457.51 RUB (663 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (5 625.04 RUB)
Макс. прибыль в серии:
13 418.55 RUB (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
440
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
3.55
Длинных трейдов:
6 542 (49.73%)
Коротких трейдов:
6 612 (50.27%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
12.60 RUB
Средняя прибыль:
238.46 RUB
Средний убыток:
-256.45 RUB
Макс. серия проигрышей:
16 (-183.03 RUB)
Макс. убыток в серии:
-29 400.00 RUB (4)
Прирост в месяц:
4.47%
Годовой прогноз:
54.24%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.59 RUB
Максимальная:
46 719.01 RUB (31.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.50% (46 719.01 RUB)
По эквити:
3.06% (13 604.52 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SVM6 892
SVZ5 877
CRH5 778
CRZ4 774
SiZ4 610
SiH5 525
SiU4 491
SVH5 460
SVZ4 429
CRU4 391
NGF6 310
SiH6 268
CRM4 260
NGV5 254
NGH4 244
NGQ4 239
CRM6 239
SiM6 209
NGF4 205
SVU4 192
SVM4 189
CRM5 186
CRH4 184
CRZ5 180
NGN4 164
CRH6 149
NGK4 144
CRU5 139
NGU4 136
SRM6 124
SRZ5 123
SFM6 107
NGH6 106
SFZ5 96
SVM5 95
SVU5 92
NGX5 91
NGU5 89
NGZ5 85
NGM4 76
SVH4 75
HSM4 74
SiM5 71
NAU4 70
NAZ4 66
BRF6 66
SiU5 65
NGV4 61
SVZ3 60
HSH4 58
GDH5 58
BRH6 57
SVH6 54
SiH4 53
BRG5 53
BRZ5 53
NGJ6 52
CRZ3 44
NGJ4 44
BRV5 40
BRH4 34
NGF5 34
SRU4 33
BRK6 33
NAH5 31
BRX5 29
SRH4 28
SRM4 27
GZU4 26
VBH5 26
VBZ4 25
SRZ4 24
GDU5 24
BRG4 23
NGK5 23
GDZ4 21
NGN5 19
GZH4 18
NAM4 18
GLU4 17
GLH4 17
NGG4 14
GDM5 14
BRJ6 14
BRJ4 12
HSU4 12
BRM5 12
BRM6 12
SFH6 12
HSZ4 11
NGQ5 11
BRN4 9
BRF4 9
SFU4 8
NGH5 8
MXH5 7
BRN5 7
BRQ5 7
SiZ5 7
SRU5 6
NAH4 5
GDU4 5
GDH4 5
BRU5 5
VBM4 3
VBH4 3
SRH5 3
SFZ4 3
SFH5 3
NGG5 3
SZU4 2
SZH4 2
GDZ5 2
GZM6 2
GZZ5 2
BRK4 1
SFM4 1
RMU4 1
BRU4 1
NAM5 1
NAM6 1
NAZ5 1
NGG6 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SVM6 281
SVZ5 208
CRH5 -234
CRZ4 411
SiZ4 1K
SiH5 -594
SiU4 112
SVH5 350
SVZ4 391
CRU4 -115
NGF6 -414
SiH6 -110
CRM4 -41
NGV5 -123
NGH4 617
NGQ4 -45
CRM6 -67
SiM6 289
NGF4 105
SVU4 6
SVM4 -164
CRM5 -42
CRH4 -14
CRZ5 76
NGN4 -22
CRH6 -39
NGK4 -161
CRU5 143
NGU4 128
SRM6 -10
SRZ5 122
SFM6 231
NGH6 407
SFZ5 -94
SVM5 -131
SVU5 152
NGX5 -63
NGU5 131
NGZ5 235
NGM4 -250
SVH4 7
HSM4 22
SiM5 58
NAU4 -58
NAZ4 123
BRF6 -12
SiU5 -73
NGV4 6
SVZ3 8
HSH4 -7
GDH5 -193
BRH6 40
SVH6 18
SiH4 3
BRG5 208
BRZ5 60
NGJ6 -124
CRZ3 -2
NGJ4 582
BRV5 37
BRH4 -82
NGF5 -292
SRU4 93
BRK6 -292
NAH5 -47
BRX5 251
SRH4 6
SRM4 -77
GZU4 54
VBH5 150
VBZ4 -148
SRZ4 16
GDU5 47
BRG4 101
NGK5 159
GDZ4 85
NGN5 -117
GZH4 -17
NAM4 19
GLU4 7
GLH4 -2
NGG4 -489
GDM5 -47
BRJ6 26
BRJ4 38
HSU4 25
BRM5 125
BRM6 -9
SFH6 -12
HSZ4 -12
NGQ5 62
BRN4 -7
BRF4 42
SFU4 -105
NGH5 13
MXH5 -458
BRN5 41
BRQ5 -2
SiZ5 16
SRU5 31
NAH4 2
GDU4 -244
GDH4 280
BRU5 -26
VBM4 8
VBH4 -9
SRH5 15
SFZ4 -3
SFH5 12
NGG5 13
SZU4 4
SZH4 0
GDZ5 15
GZM6 -3
GZZ5 4
BRK4 -2
SFM4 102
RMU4 -12
BRU4 41
NAM5 -22
NAM6 5
NAZ5 2
NGG6 -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SVM6 2K
SVZ5 1.3K
CRH5 -13K
CRZ4 24K
SiZ4 57K
SiH5 -33K
SiU4 9.6K
SVH5 2.1K
SVZ4 2.1K
CRU4 -3.6K
NGF6 -3.3K
SiH6 -6.7K
CRM4 -2.4K
NGV5 27
NGH4 4.1K
NGQ4 -360
CRM6 -4K
SiM6 17K
NGF4 644
SVU4 71
SVM4 -1.2K
CRM5 -2.9K
CRH4 -837
CRZ5 4.6K
NGN4 -132
CRH6 -2.3K
NGK4 -1.1K
CRU5 8.5K
NGU4 911
SRM6 -644
SRZ5 9.3K
SFM6 17K
NGH6 3.1K
SFZ5 -7.1K
SVM5 -857
SVU5 1.1K
NGX5 -509
NGU5 944
NGZ5 1.9K
NGM4 -1.6K
SVH4 52
HSM4 4.7K
SiM5 4.4K
NAU4 -4.4K
NAZ4 8.5K
BRF6 -98
SiU5 -5.4K
NGV4 34
SVZ3 168
HSH4 -1.9K
GDH5 -462
BRH6 302
SVH6 160
SiH4 1.3K
BRG5 144
BRZ5 -161
NGJ6 -920
CRZ3 -226
NGJ4 2.7K
BRV5 368
BRH4 -556
NGF5 -107
SRU4 2.8K
BRK6 -2.2K
NAH5 -3K
BRX5 1.6K
SRH4 380
SRM4 82
GZU4 3K
VBH5 4.7K
VBZ4 -3.1K
SRZ4 -1.1K
GDU5 96
BRG4 679
NGK5 333
GDZ4 371
NGN5 -110
GZH4 -1K
NAM4 1.3K
GLU4 4K
GLH4 -994
NGG4 -1.7K
GDM5 -291
BRJ6 196
BRJ4 258
HSU4 6.5K
BRM5 349
BRM6 -64
SFH6 -868
HSZ4 -6.3K
NGQ5 -195
BRN4 -44
BRF4 276
SFU4 -2.2K
NGH5 124
MXH5 -23K
BRN5 170
BRQ5 -64
SiZ5 727
SRU5 250
NAH4 113
GDU4 -1.6K
GDH4 1.8K
BRU5 -2
VBM4 504
VBH4 -514
SRH5 882
SFZ4 -491
SFH5 417
NGG5 36
SZU4 252
SZH4 -16
GDZ5 77
GZM6 -187
GZZ5 227
BRK4 -4
SFM4 2.3K
RMU4 -110
BRU4 274
NAM5 -209
NAM6 167
NAZ5 70
NGG6 -16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11 733.16 RUB
Худший трейд: -16 196 RUB
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5 625.04 RUB
Макс. убыток в серии: -183.03 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FINAMSOF
30 USD в месяц
87%
0
0
USD
452K
RUB
110
95%
13 154
54%
100%
1.10
12.60
RUB
17%
1:1
