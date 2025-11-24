信号部分
FINAMSOF

Oleg Shestakov
0条评论
可靠性
110
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 87%
FINAM-AO
1:1
  • 成长
  • 投资组合总值
  • 净值
  • 投资组合
  • 提取
交易:
13 210
盈利交易:
7 183 (54.37%)
亏损交易:
6 027 (45.62%)
最好交易:
11 733.16 RUB
最差交易:
-16 196.04 RUB
毛利:
1 711 752.79 RUB (744 956 pips)
毛利亏损:
-1 545 160.69 RUB (666 402 pips)
最大连续赢利:
23 (5 625.04 RUB)
最大连续盈利:
13 418.55 RUB (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
398
平均持有时间:
12 小时
采收率:
3.57
长期交易:
6 570 (49.74%)
短期交易:
6 640 (50.26%)
利润因子:
1.11
预期回报:
12.61 RUB
平均利润:
238.31 RUB
平均损失:
-256.37 RUB
最大连续失误:
16 (-183.03 RUB)
最大连续亏损:
-29 400.00 RUB (4)
每月增长:
4.62%
年度预测:
56.08%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
35.59 RUB
最大值:
46 719.01 RUB (31.58%)
相对跌幅:
结余:
16.50% (46 719.01 RUB)
净值:
3.06% (13 604.52 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SVM6 893
SVZ5 877
CRH5 778
CRZ4 774
SiZ4 610
SiH5 525
SiU4 491
SVH5 460
SVZ4 429
CRU4 391
NGF6 321
SiH6 283
CRM4 260
NGV5 254
NGH4 244
CRM6 240
NGQ4 239
SiM6 224
NGF4 205
SVU4 192
SVM4 189
CRM5 186
CRH4 184
CRZ5 180
NGN4 164
CRH6 150
NGK4 144
CRU5 139
NGU4 136
SRM6 124
SRZ5 123
NGH6 117
SFM6 107
SFZ5 96
SVM5 95
SVU5 92
NGX5 91
NGU5 89
NGZ5 85
NGM4 76
SVH4 75
HSM4 74
SiM5 71
NAU4 70
NAZ4 66
BRF6 66
SiU5 65
NGV4 61
SVZ3 60
HSH4 58
GDH5 58
BRH6 57
SVH6 55
SiH4 53
BRG5 53
BRZ5 53
NGJ6 52
CRZ3 44
NGJ4 44
BRV5 40
BRH4 34
NGF5 34
SRU4 33
BRK6 33
NAH5 31
BRX5 29
SRH4 28
SRM4 27
GZU4 26
VBH5 26
VBZ4 25
SRZ4 24
GDU5 24
BRG4 23
NGK5 23
GDZ4 21
NGN5 19
GZH4 18
NAM4 18
GLU4 17
GLH4 17
NGG4 14
GDM5 14
BRJ6 14
BRJ4 12
HSU4 12
BRM5 12
BRM6 12
SFH6 12
HSZ4 11
NGQ5 11
BRN4 9
BRF4 9
SFU4 8
NGH5 8
MXH5 7
BRN5 7
BRQ5 7
SiZ5 7
SRU5 6
NAH4 5
GDU4 5
GDH4 5
BRU5 5
VBM4 3
VBH4 3
SRH5 3
SFZ4 3
SFH5 3
NGG5 3
SZU4 2
SZH4 2
GDZ5 2
GZM6 2
GZZ5 2
BRK4 1
SFM4 1
RMU4 1
BRU4 1
NAM5 1
NAM6 1
NAZ5 1
NGG6 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SVM6 231
SVZ5 208
CRH5 -234
CRZ4 411
SiZ4 1K
SiH5 -594
SiU4 112
SVH5 350
SVZ4 391
CRU4 -115
NGF6 -413
SiH6 -105
CRM4 -41
NGV5 -123
NGH4 617
CRM6 -66
NGQ4 -45
SiM6 287
NGF4 105
SVU4 6
SVM4 -164
CRM5 -42
CRH4 -14
CRZ5 76
NGN4 -22
CRH6 -40
NGK4 -161
CRU5 143
NGU4 128
SRM6 -10
SRZ5 122
NGH6 415
SFM6 231
SFZ5 -94
SVM5 -131
SVU5 152
NGX5 -63
NGU5 131
NGZ5 235
NGM4 -250
SVH4 7
HSM4 22
SiM5 58
NAU4 -58
NAZ4 123
BRF6 -12
SiU5 -73
NGV4 6
SVZ3 8
HSH4 -7
GDH5 -193
BRH6 40
SVH6 68
SiH4 3
BRG5 208
BRZ5 60
NGJ6 -124
CRZ3 -2
NGJ4 582
BRV5 37
BRH4 -82
NGF5 -292
SRU4 93
BRK6 -292
NAH5 -47
BRX5 251
SRH4 6
SRM4 -77
GZU4 54
VBH5 150
VBZ4 -148
SRZ4 16
GDU5 47
BRG4 101
NGK5 159
GDZ4 85
NGN5 -117
GZH4 -17
NAM4 19
GLU4 7
GLH4 -2
NGG4 -489
GDM5 -47
BRJ6 26
BRJ4 38
HSU4 25
BRM5 125
BRM6 -9
SFH6 -12
HSZ4 -12
NGQ5 62
BRN4 -7
BRF4 42
SFU4 -105
NGH5 13
MXH5 -458
BRN5 41
BRQ5 -2
SiZ5 16
SRU5 31
NAH4 2
GDU4 -244
GDH4 280
BRU5 -26
VBM4 8
VBH4 -9
SRH5 15
SFZ4 -3
SFH5 12
NGG5 13
SZU4 4
SZH4 0
GDZ5 15
GZM6 -3
GZZ5 4
BRK4 -2
SFM4 102
RMU4 -12
BRU4 41
NAM5 -22
NAM6 5
NAZ5 2
NGG6 -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SVM6 1.6K
SVZ5 1.3K
CRH5 -13K
CRZ4 24K
SiZ4 57K
SiH5 -33K
SiU4 9.6K
SVH5 2.1K
SVZ4 2.1K
CRU4 -3.6K
NGF6 -3.3K
SiH6 -6.3K
CRM4 -2.4K
NGV5 27
NGH4 4.1K
CRM6 -4K
NGQ4 -360
SiM6 17K
NGF4 644
SVU4 71
SVM4 -1.2K
CRM5 -2.9K
CRH4 -837
CRZ5 4.6K
NGN4 -132
CRH6 -2.4K
NGK4 -1.1K
CRU5 8.5K
NGU4 911
SRM6 -644
SRZ5 9.3K
NGH6 3.1K
SFM6 17K
SFZ5 -7.1K
SVM5 -857
SVU5 1.1K
NGX5 -509
NGU5 944
NGZ5 1.9K
NGM4 -1.6K
SVH4 52
HSM4 4.7K
SiM5 4.4K
NAU4 -4.4K
NAZ4 8.5K
BRF6 -98
SiU5 -5.4K
NGV4 34
SVZ3 168
HSH4 -1.9K
GDH5 -462
BRH6 302
SVH6 547
SiH4 1.3K
BRG5 144
BRZ5 -161
NGJ6 -920
CRZ3 -226
NGJ4 2.7K
BRV5 368
BRH4 -556
NGF5 -107
SRU4 2.8K
BRK6 -2.2K
NAH5 -3K
BRX5 1.6K
SRH4 380
SRM4 82
GZU4 3K
VBH5 4.7K
VBZ4 -3.1K
SRZ4 -1.1K
GDU5 96
BRG4 679
NGK5 333
GDZ4 371
NGN5 -110
GZH4 -1K
NAM4 1.3K
GLU4 4K
GLH4 -994
NGG4 -1.7K
GDM5 -291
BRJ6 196
BRJ4 258
HSU4 6.5K
BRM5 349
BRM6 -64
SFH6 -868
HSZ4 -6.3K
NGQ5 -195
BRN4 -44
BRF4 276
SFU4 -2.2K
NGH5 124
MXH5 -23K
BRN5 170
BRQ5 -64
SiZ5 727
SRU5 250
NAH4 113
GDU4 -1.6K
GDH4 1.8K
BRU5 -2
VBM4 504
VBH4 -514
SRH5 882
SFZ4 -491
SFH5 417
NGG5 36
SZU4 252
SZH4 -16
GDZ5 77
GZM6 -187
GZZ5 227
BRK4 -4
SFM4 2.3K
RMU4 -110
BRU4 274
NAM5 -209
NAM6 167
NAZ5 70
NGG6 -16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11 733.16 RUB
最差交易: -16 196 RUB
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +5 625.04 RUB
最大连续亏损: -183.03 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FINAMSOF
每月30 USD
87%
0
0
USD
453K
RUB
110
95%
13 210
54%
100%
1.10
12.61
RUB
17%
1:1
