SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Capitalis Academy
Zakaria Elkhoukhi

Capitalis Academy

Zakaria Elkhoukhi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
VantageInternational-Live 16
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
34 (70.83%)
Verlusttrades:
14 (29.17%)
Bester Trade:
74.36 USD
Schlechtester Trade:
-23.80 USD
Bruttoprofit:
405.97 USD (4 473 pips)
Bruttoverlust:
-140.33 USD (2 348 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (105.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
105.12 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
54.77%
Max deposit load:
6.09%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
6.19
Long-Positionen:
21 (43.75%)
Short-Positionen:
27 (56.25%)
Profit-Faktor:
2.89
Mathematische Gewinnerwartung:
5.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-42.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.89 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.71 USD
Maximaler:
42.89 USD (2.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.05% (42.89 USD)
Kapital:
9.63% (201.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD+ 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD+ 266
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD+ 2.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +74.36 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +105.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Stratégie Forex automatisée automatique basée sur la tendance et la gestion du risque.
Objectif principal : une croissance régulière du capital avec drawdown contrôlé .
Le système privilégie la stabilité et la constance des profits mensuels 

S tratégie adaptée à EURUSD

Keine Bewertungen
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 08:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Capitalis Academy
35 USD pro Monat
13%
0
0
USD
2.3K
USD
6
100%
48
70%
55%
2.89
5.53
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.