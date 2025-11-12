SegnaliSezioni
Zakaria Elkhoukhi

Capitalis Academy

Zakaria Elkhoukhi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
0%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
24.39 USD
Worst Trade:
-11.46 USD
Profitto lordo:
54.68 USD (659 pips)
Perdita lorda:
-16.17 USD (318 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (29.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.85 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
84.07%
Massimo carico di deposito:
0.57%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.36
Long Trade:
2 (28.57%)
Short Trade:
5 (71.43%)
Fattore di profitto:
3.38
Profitto previsto:
5.50 USD
Profitto medio:
10.94 USD
Perdita media:
-8.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.46 USD (1)
Crescita mensile:
1.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.71 USD
Massimale:
11.46 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.32% (6.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 39
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 341
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.39 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.85 USD
Massima perdita consecutiva: -11.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Stratégie Forex automatisée automatique basée sur la tendance et la gestion du risque.
Objectif principal : une croissance régulière du capital avec drawdown contrôlé .
Le système privilégie la stabilité et la constance des profits mensuels 

S tratégie adaptée à EURUSD

Non ci sono recensioni
2025.11.12 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
