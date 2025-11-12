信号部分
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 13%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
48
盈利交易:
34 (70.83%)
亏损交易:
14 (29.17%)
最好交易:
74.36 USD
最差交易:
-23.80 USD
毛利:
405.97 USD (4 473 pips)
毛利亏损:
-140.33 USD (2 348 pips)
最大连续赢利:
7 (105.12 USD)
最大连续盈利:
105.12 USD (7)
夏普比率:
0.33
交易活动:
54.77%
最大入金加载:
6.09%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
23 小时
采收率:
6.19
长期交易:
21 (43.75%)
短期交易:
27 (56.25%)
利润因子:
2.89
预期回报:
5.53 USD
平均利润:
11.94 USD
平均损失:
-10.02 USD
最大连续失误:
2 (-42.89 USD)
最大连续亏损:
-42.89 USD (2)
每月增长:
9.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.71 USD
最大值:
42.89 USD (2.05%)
相对跌幅:
结余:
2.05% (42.89 USD)
净值:
9.63% (201.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD+ 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD+ 266
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD+ 2.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +74.36 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +105.12 USD
最大连续亏损: -42.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Stratégie Forex automatisée automatique basée sur la tendance et la gestion du risque.
Objectif principal : une croissance régulière du capital avec drawdown contrôlé .
Le système privilégie la stabilité et la constance des profits mensuels 

S tratégie adaptée à EURUSD

没有评论
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 08:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
