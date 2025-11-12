- 成长
交易:
48
盈利交易:
34 (70.83%)
亏损交易:
14 (29.17%)
最好交易:
74.36 USD
最差交易:
-23.80 USD
毛利:
405.97 USD (4 473 pips)
毛利亏损:
-140.33 USD (2 348 pips)
最大连续赢利:
7 (105.12 USD)
最大连续盈利:
105.12 USD (7)
夏普比率:
0.33
交易活动:
54.77%
最大入金加载:
6.09%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
23 小时
采收率:
6.19
长期交易:
21 (43.75%)
短期交易:
27 (56.25%)
利润因子:
2.89
预期回报:
5.53 USD
平均利润:
11.94 USD
平均损失:
-10.02 USD
最大连续失误:
2 (-42.89 USD)
最大连续亏损:
-42.89 USD (2)
每月增长:
9.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.71 USD
最大值:
42.89 USD (2.05%)
相对跌幅:
结余:
2.05% (42.89 USD)
净值:
9.63% (201.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|266
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Stratégie Forex automatisée automatique basée sur la tendance et la gestion du risque.
Objectif principal : une croissance régulière du capital avec drawdown contrôlé .
Le système privilégie la stabilité et la constance des profits mensuels
S tratégie adaptée à EURUSD
