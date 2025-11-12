- Crescimento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
34 (70.83%)
Negociações com perda:
14 (29.17%)
Melhor negociação:
74.36 USD
Pior negociação:
-23.80 USD
Lucro bruto:
405.97 USD (4 473 pips)
Perda bruta:
-140.33 USD (2 348 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (105.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
105.12 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
54.77%
Depósito máximo carregado:
6.09%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
6.19
Negociações longas:
21 (43.75%)
Negociações curtas:
27 (56.25%)
Fator de lucro:
2.89
Valor esperado:
5.53 USD
Lucro médio:
11.94 USD
Perda média:
-10.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-42.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.89 USD (2)
Crescimento mensal:
9.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.71 USD
Máximo:
42.89 USD (2.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.05% (42.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.63% (201.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD+
|266
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD+
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +74.36 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +105.12 USD
Máxima perda consecutiva: -42.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Stratégie Forex automatisée automatique basée sur la tendance et la gestion du risque.
Objectif principal : une croissance régulière du capital avec drawdown contrôlé .
Le système privilégie la stabilité et la constance des profits mensuels
S tratégie adaptée à EURUSD
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
6
100%
48
70%
55%
2.89
5.53
USD
USD
10%
1:500