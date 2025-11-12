СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Capitalis Academy
Zakaria Elkhoukhi

Capitalis Academy

Zakaria Elkhoukhi
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 13%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
34 (70.83%)
Убыточных трейдов:
14 (29.17%)
Лучший трейд:
74.36 USD
Худший трейд:
-23.80 USD
Общая прибыль:
405.97 USD (4 473 pips)
Общий убыток:
-140.33 USD (2 348 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (105.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.12 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
54.77%
Макс. загрузка депозита:
6.09%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
6.19
Длинных трейдов:
21 (43.75%)
Коротких трейдов:
27 (56.25%)
Профит фактор:
2.89
Мат. ожидание:
5.53 USD
Средняя прибыль:
11.94 USD
Средний убыток:
-10.02 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-42.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.89 USD (2)
Прирост в месяц:
9.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.71 USD
Максимальная:
42.89 USD (2.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.05% (42.89 USD)
По эквити:
9.63% (201.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ 266
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 2.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.36 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +105.12 USD
Макс. убыток в серии: -42.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Stratégie Forex automatisée automatique basée sur la tendance et la gestion du risque.
Objectif principal : une croissance régulière du capital avec drawdown contrôlé .
Le système privilégie la stabilité et la constance des profits mensuels 

S tratégie adaptée à EURUSD

Нет отзывов
2025.12.23 07:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 08:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
