- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
34 (70.83%)
Убыточных трейдов:
14 (29.17%)
Лучший трейд:
74.36 USD
Худший трейд:
-23.80 USD
Общая прибыль:
405.97 USD (4 473 pips)
Общий убыток:
-140.33 USD (2 348 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (105.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.12 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
54.77%
Макс. загрузка депозита:
6.09%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
6.19
Длинных трейдов:
21 (43.75%)
Коротких трейдов:
27 (56.25%)
Профит фактор:
2.89
Мат. ожидание:
5.53 USD
Средняя прибыль:
11.94 USD
Средний убыток:
-10.02 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-42.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.89 USD (2)
Прирост в месяц:
9.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.71 USD
Максимальная:
42.89 USD (2.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.05% (42.89 USD)
По эквити:
9.63% (201.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|266
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.36 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +105.12 USD
Макс. убыток в серии: -42.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Stratégie Forex automatisée automatique basée sur la tendance et la gestion du risque.
Objectif principal : une croissance régulière du capital avec drawdown contrôlé .
Le système privilégie la stabilité et la constance des profits mensuels
S tratégie adaptée à EURUSD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
6
100%
48
70%
55%
2.89
5.53
USD
USD
10%
1:500