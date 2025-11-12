- 成長
トレード:
48
利益トレード:
34 (70.83%)
損失トレード:
14 (29.17%)
ベストトレード:
74.36 USD
最悪のトレード:
-23.80 USD
総利益:
405.97 USD (4 473 pips)
総損失:
-140.33 USD (2 348 pips)
最大連続の勝ち:
7 (105.12 USD)
最大連続利益:
105.12 USD (7)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
54.77%
最大入金額:
6.09%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
6.19
長いトレード:
21 (43.75%)
短いトレード:
27 (56.25%)
プロフィットファクター:
2.89
期待されたペイオフ:
5.53 USD
平均利益:
11.94 USD
平均損失:
-10.02 USD
最大連続の負け:
2 (-42.89 USD)
最大連続損失:
-42.89 USD (2)
月間成長:
9.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.71 USD
最大の:
42.89 USD (2.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.05% (42.89 USD)
エクイティによる:
9.63% (201.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD+
|266
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD+
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +74.36 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +105.12 USD
最大連続損失: -42.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Stratégie Forex automatisée automatique basée sur la tendance et la gestion du risque.
Objectif principal : une croissance régulière du capital avec drawdown contrôlé .
Le système privilégie la stabilité et la constance des profits mensuels
S tratégie adaptée à EURUSD
レビューなし
