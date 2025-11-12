SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Capitalis Academy
Zakaria Elkhoukhi

Capitalis Academy

Zakaria Elkhoukhi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
0%
VantageInternational-Live 16
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
24.39 USD
En kötü işlem:
-11.46 USD
Brüt kâr:
54.68 USD (659 pips)
Brüt zarar:
-16.17 USD (318 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (29.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.85 USD (3)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
84.07%
Maks. mevduat yükü:
0.57%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.36
Alış işlemleri:
2 (28.57%)
Satış işlemleri:
5 (71.43%)
Kâr faktörü:
3.38
Beklenen getiri:
5.50 USD
Ortalama kâr:
10.94 USD
Ortalama zarar:
-8.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.46 USD (1)
Aylık büyüme:
1.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.71 USD
Maksimum:
11.46 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.32% (6.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 39
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 341
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.39 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +29.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Stratégie Forex automatisée automatique basée sur la tendance et la gestion du risque.
Objectif principal : une croissance régulière du capital avec drawdown contrôlé .
Le système privilégie la stabilité et la constance des profits mensuels 

S tratégie adaptée à EURUSD

İnceleme yok
2025.11.12 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Capitalis Academy
Ayda 35 USD
0%
0
0
USD
2K
USD
1
100%
7
71%
84%
3.38
5.50
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.