Signale / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1003
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1003

Tik Yam Yeung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
85
Gewinntrades:
51 (60.00%)
Verlusttrades:
34 (40.00%)
Bester Trade:
16.42 USD
Schlechtester Trade:
-10.33 USD
Bruttoprofit:
177.43 USD (22 556 pips)
Bruttoverlust:
-109.70 USD (15 959 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (28.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.39 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
35.44%
Max deposit load:
8.76%
Letzter Trade:
31 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.61
Long-Positionen:
51 (60.00%)
Short-Positionen:
34 (40.00%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-31.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.04 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.04 USD
Maximaler:
41.97 USD (5.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.19% (41.97 USD)
Kapital:
10.26% (85.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY.r 16
GBPAUD.r 15
USDAUD.r 11
CHFJPY.r 10
USDJPY.r 9
GBPCAD.r 6
CHFUSD.r 6
AUDNZD.r 5
EURNZD.r 4
NZDAUD.r 2
NZDJPY.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY.r 4
GBPAUD.r -20
USDAUD.r 25
CHFJPY.r 32
USDJPY.r -17
GBPCAD.r 3
CHFUSD.r 20
AUDNZD.r 5
EURNZD.r 7
NZDAUD.r 6
NZDJPY.r 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY.r 547
GBPAUD.r -3K
USDAUD.r 1.8K
CHFJPY.r 3.3K
USDJPY.r -2.1K
GBPCAD.r 474
CHFUSD.r 2.2K
AUDNZD.r 911
EURNZD.r 1.2K
NZDAUD.r 978
NZDJPY.r 310
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.42 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Global" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2026.01.06 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 20:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.