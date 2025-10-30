- Crescimento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
51 (60.00%)
Negociações com perda:
34 (40.00%)
Melhor negociação:
16.42 USD
Pior negociação:
-10.33 USD
Lucro bruto:
177.43 USD (22 556 pips)
Perda bruta:
-109.70 USD (15 959 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (28.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.39 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
35.44%
Depósito máximo carregado:
8.76%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
51 (60.00%)
Negociações curtas:
34 (40.00%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
3.48 USD
Perda média:
-3.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-31.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.04 USD (6)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.04 USD
Máximo:
41.97 USD (5.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.19% (41.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.26% (85.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY.r
|16
|GBPAUD.r
|15
|USDAUD.r
|11
|CHFJPY.r
|10
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|6
|CHFUSD.r
|6
|AUDNZD.r
|5
|EURNZD.r
|4
|NZDAUD.r
|2
|NZDJPY.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY.r
|4
|GBPAUD.r
|-20
|USDAUD.r
|25
|CHFJPY.r
|32
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|3
|CHFUSD.r
|20
|AUDNZD.r
|5
|EURNZD.r
|7
|NZDAUD.r
|6
|NZDJPY.r
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY.r
|547
|GBPAUD.r
|-3K
|USDAUD.r
|1.8K
|CHFJPY.r
|3.3K
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|474
|CHFUSD.r
|2.2K
|AUDNZD.r
|911
|EURNZD.r
|1.2K
|NZDAUD.r
|978
|NZDJPY.r
|310
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.42 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +28.38 USD
Máxima perda consecutiva: -31.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
