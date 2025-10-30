SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1003
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1003

Tik Yam Yeung
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
51 (60.00%)
Negociações com perda:
34 (40.00%)
Melhor negociação:
16.42 USD
Pior negociação:
-10.33 USD
Lucro bruto:
177.43 USD (22 556 pips)
Perda bruta:
-109.70 USD (15 959 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (28.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.39 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
35.44%
Depósito máximo carregado:
8.76%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
51 (60.00%)
Negociações curtas:
34 (40.00%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
3.48 USD
Perda média:
-3.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-31.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.04 USD (6)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.04 USD
Máximo:
41.97 USD (5.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.19% (41.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.26% (85.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY.r 16
GBPAUD.r 15
USDAUD.r 11
CHFJPY.r 10
USDJPY.r 9
GBPCAD.r 6
CHFUSD.r 6
AUDNZD.r 5
EURNZD.r 4
NZDAUD.r 2
NZDJPY.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY.r 4
GBPAUD.r -20
USDAUD.r 25
CHFJPY.r 32
USDJPY.r -17
GBPCAD.r 3
CHFUSD.r 20
AUDNZD.r 5
EURNZD.r 7
NZDAUD.r 6
NZDJPY.r 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY.r 547
GBPAUD.r -3K
USDAUD.r 1.8K
CHFJPY.r 3.3K
USDJPY.r -2.1K
GBPCAD.r 474
CHFUSD.r 2.2K
AUDNZD.r 911
EURNZD.r 1.2K
NZDAUD.r 978
NZDJPY.r 310
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.42 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +28.38 USD
Máxima perda consecutiva: -31.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.06 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 20:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
