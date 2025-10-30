SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1003
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1003

Tik Yam Yeung
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
CMCMarkets1-Global
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
10 (41.66%)
Loss Trade:
14 (58.33%)
Best Trade:
4.45 USD
Worst Trade:
-10.33 USD
Profitto lordo:
25.14 USD (3 696 pips)
Perdita lorda:
-55.56 USD (8 410 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.71 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.71%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
24 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-1.27 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-3.97 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-31.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.04 USD (6)
Crescita mensile:
-3.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.04 USD
Massimale:
41.97 USD (5.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD.r 11
GBPJPY.r 7
GBPCAD.r 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD.r -33
GBPJPY.r -1
GBPCAD.r 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD.r -5K
GBPJPY.r -202
GBPCAD.r 474
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.45 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +8.71 USD
Massima perdita consecutiva: -31.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Global" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FP8007 King Martingale Pro 1003
30USD al mese
0%
0
0
USD
770
USD
2
100%
24
41%
100%
0.45
-1.27
USD
0%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.