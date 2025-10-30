シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FP8007 King Martingale Pro 1003
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1003

Tik Yam Yeung
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
85
利益トレード:
51 (60.00%)
損失トレード:
34 (40.00%)
ベストトレード:
16.42 USD
最悪のトレード:
-10.33 USD
総利益:
177.43 USD (22 556 pips)
総損失:
-109.70 USD (15 959 pips)
最大連続の勝ち:
6 (28.38 USD)
最大連続利益:
29.39 USD (5)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
35.44%
最大入金額:
8.76%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
51 (60.00%)
短いトレード:
34 (40.00%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
3.48 USD
平均損失:
-3.23 USD
最大連続の負け:
6 (-31.04 USD)
最大連続損失:
-31.04 USD (6)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.04 USD
最大の:
41.97 USD (5.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.19% (41.97 USD)
エクイティによる:
10.26% (85.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY.r 16
GBPAUD.r 15
USDAUD.r 11
CHFJPY.r 10
USDJPY.r 9
GBPCAD.r 6
CHFUSD.r 6
AUDNZD.r 5
EURNZD.r 4
NZDAUD.r 2
NZDJPY.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY.r 4
GBPAUD.r -20
USDAUD.r 25
CHFJPY.r 32
USDJPY.r -17
GBPCAD.r 3
CHFUSD.r 20
AUDNZD.r 5
EURNZD.r 7
NZDAUD.r 6
NZDJPY.r 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY.r 547
GBPAUD.r -3K
USDAUD.r 1.8K
CHFJPY.r 3.3K
USDJPY.r -2.1K
GBPCAD.r 474
CHFUSD.r 2.2K
AUDNZD.r 911
EURNZD.r 1.2K
NZDAUD.r 978
NZDJPY.r 310
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.42 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +28.38 USD
最大連続損失: -31.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.06 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 20:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
