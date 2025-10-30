- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
85
利益トレード:
51 (60.00%)
損失トレード:
34 (40.00%)
ベストトレード:
16.42 USD
最悪のトレード:
-10.33 USD
総利益:
177.43 USD (22 556 pips)
総損失:
-109.70 USD (15 959 pips)
最大連続の勝ち:
6 (28.38 USD)
最大連続利益:
29.39 USD (5)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
35.44%
最大入金額:
8.76%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
51 (60.00%)
短いトレード:
34 (40.00%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
3.48 USD
平均損失:
-3.23 USD
最大連続の負け:
6 (-31.04 USD)
最大連続損失:
-31.04 USD (6)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.04 USD
最大の:
41.97 USD (5.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.19% (41.97 USD)
エクイティによる:
10.26% (85.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY.r
|16
|GBPAUD.r
|15
|USDAUD.r
|11
|CHFJPY.r
|10
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|6
|CHFUSD.r
|6
|AUDNZD.r
|5
|EURNZD.r
|4
|NZDAUD.r
|2
|NZDJPY.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY.r
|4
|GBPAUD.r
|-20
|USDAUD.r
|25
|CHFJPY.r
|32
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|3
|CHFUSD.r
|20
|AUDNZD.r
|5
|EURNZD.r
|7
|NZDAUD.r
|6
|NZDJPY.r
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY.r
|547
|GBPAUD.r
|-3K
|USDAUD.r
|1.8K
|CHFJPY.r
|3.3K
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|474
|CHFUSD.r
|2.2K
|AUDNZD.r
|911
|EURNZD.r
|1.2K
|NZDAUD.r
|978
|NZDJPY.r
|310
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.42 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +28.38 USD
最大連続損失: -31.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
867
USD
USD
7
100%
85
60%
35%
1.61
0.80
USD
USD
10%
1:100