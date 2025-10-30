- 자본
- 축소
트레이드:
85
이익 거래:
51 (60.00%)
손실 거래:
34 (40.00%)
최고의 거래:
16.42 USD
최악의 거래:
-10.33 USD
총 수익:
177.43 USD (22 556 pips)
총 손실:
-109.70 USD (15 959 pips)
연속 최대 이익:
6 (28.38 USD)
연속 최대 이익:
29.39 USD (5)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
35.44%
최대 입금량:
8.76%
최근 거래:
32 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.61
롱(주식매수):
51 (60.00%)
숏(주식차입매도):
34 (40.00%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
0.80 USD
평균 이익:
3.48 USD
평균 손실:
-3.23 USD
연속 최대 손실:
6 (-31.04 USD)
연속 최대 손실:
-31.04 USD (6)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.04 USD
최대한의:
41.97 USD (5.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.19% (41.97 USD)
자본금별:
10.26% (85.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY.r
|16
|GBPAUD.r
|15
|USDAUD.r
|11
|CHFJPY.r
|10
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|6
|CHFUSD.r
|6
|AUDNZD.r
|5
|EURNZD.r
|4
|NZDAUD.r
|2
|NZDJPY.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY.r
|4
|GBPAUD.r
|-20
|USDAUD.r
|25
|CHFJPY.r
|32
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|3
|CHFUSD.r
|20
|AUDNZD.r
|5
|EURNZD.r
|7
|NZDAUD.r
|6
|NZDJPY.r
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY.r
|547
|GBPAUD.r
|-3K
|USDAUD.r
|1.8K
|CHFJPY.r
|3.3K
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|474
|CHFUSD.r
|2.2K
|AUDNZD.r
|911
|EURNZD.r
|1.2K
|NZDAUD.r
|978
|NZDJPY.r
|310
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.42 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +28.38 USD
연속 최대 손실: -31.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
867
USD
USD
7
100%
85
60%
35%
1.61
0.80
USD
USD
10%
1:100