- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
51 (60.00%)
Убыточных трейдов:
34 (40.00%)
Лучший трейд:
16.42 USD
Худший трейд:
-10.33 USD
Общая прибыль:
177.43 USD (22 556 pips)
Общий убыток:
-109.70 USD (15 959 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (28.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.39 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
35.44%
Макс. загрузка депозита:
8.76%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
51 (60.00%)
Коротких трейдов:
34 (40.00%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-3.23 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-31.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.04 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.04 USD
Максимальная:
41.97 USD (5.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.19% (41.97 USD)
По эквити:
10.26% (85.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY.r
|16
|GBPAUD.r
|15
|USDAUD.r
|11
|CHFJPY.r
|10
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|6
|CHFUSD.r
|6
|AUDNZD.r
|5
|EURNZD.r
|4
|NZDAUD.r
|2
|NZDJPY.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY.r
|4
|GBPAUD.r
|-20
|USDAUD.r
|25
|CHFJPY.r
|32
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|3
|CHFUSD.r
|20
|AUDNZD.r
|5
|EURNZD.r
|7
|NZDAUD.r
|6
|NZDJPY.r
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY.r
|547
|GBPAUD.r
|-3K
|USDAUD.r
|1.8K
|CHFJPY.r
|3.3K
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|474
|CHFUSD.r
|2.2K
|AUDNZD.r
|911
|EURNZD.r
|1.2K
|NZDAUD.r
|978
|NZDJPY.r
|310
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.42 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +28.38 USD
Макс. убыток в серии: -31.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
867
USD
USD
7
100%
85
60%
35%
1.61
0.80
USD
USD
10%
1:100