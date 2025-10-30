信号部分
Tik Yam Yeung

FP8007 King Martingale Pro 1003

Tik Yam Yeung
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 8%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
85
盈利交易:
51 (60.00%)
亏损交易:
34 (40.00%)
最好交易:
16.42 USD
最差交易:
-10.33 USD
毛利:
177.43 USD (22 556 pips)
毛利亏损:
-109.70 USD (15 959 pips)
最大连续赢利:
6 (28.38 USD)
最大连续盈利:
29.39 USD (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
35.44%
最大入金加载:
8.76%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.61
长期交易:
51 (60.00%)
短期交易:
34 (40.00%)
利润因子:
1.62
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
3.48 USD
平均损失:
-3.23 USD
最大连续失误:
6 (-31.04 USD)
最大连续亏损:
-31.04 USD (6)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
34.04 USD
最大值:
41.97 USD (5.19%)
相对跌幅:
结余:
5.19% (41.97 USD)
净值:
10.26% (85.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY.r 16
GBPAUD.r 15
USDAUD.r 11
CHFJPY.r 10
USDJPY.r 9
GBPCAD.r 6
CHFUSD.r 6
AUDNZD.r 5
EURNZD.r 4
NZDAUD.r 2
NZDJPY.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY.r 4
GBPAUD.r -20
USDAUD.r 25
CHFJPY.r 32
USDJPY.r -17
GBPCAD.r 3
CHFUSD.r 20
AUDNZD.r 5
EURNZD.r 7
NZDAUD.r 6
NZDJPY.r 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY.r 547
GBPAUD.r -3K
USDAUD.r 1.8K
CHFJPY.r 3.3K
USDJPY.r -2.1K
GBPCAD.r 474
CHFUSD.r 2.2K
AUDNZD.r 911
EURNZD.r 1.2K
NZDAUD.r 978
NZDJPY.r 310
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.42 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +28.38 USD
最大连续亏损: -31.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.06 12:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 20:17
Share of trading days is too low
2025.10.30 15:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
