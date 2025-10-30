- 成长
交易:
85
盈利交易:
51 (60.00%)
亏损交易:
34 (40.00%)
最好交易:
16.42 USD
最差交易:
-10.33 USD
毛利:
177.43 USD (22 556 pips)
毛利亏损:
-109.70 USD (15 959 pips)
最大连续赢利:
6 (28.38 USD)
最大连续盈利:
29.39 USD (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
35.44%
最大入金加载:
8.76%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.61
长期交易:
51 (60.00%)
短期交易:
34 (40.00%)
利润因子:
1.62
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
3.48 USD
平均损失:
-3.23 USD
最大连续失误:
6 (-31.04 USD)
最大连续亏损:
-31.04 USD (6)
每月增长:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
34.04 USD
最大值:
41.97 USD (5.19%)
相对跌幅:
结余:
5.19% (41.97 USD)
净值:
10.26% (85.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY.r
|16
|GBPAUD.r
|15
|USDAUD.r
|11
|CHFJPY.r
|10
|USDJPY.r
|9
|GBPCAD.r
|6
|CHFUSD.r
|6
|AUDNZD.r
|5
|EURNZD.r
|4
|NZDAUD.r
|2
|NZDJPY.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY.r
|4
|GBPAUD.r
|-20
|USDAUD.r
|25
|CHFJPY.r
|32
|USDJPY.r
|-17
|GBPCAD.r
|3
|CHFUSD.r
|20
|AUDNZD.r
|5
|EURNZD.r
|7
|NZDAUD.r
|6
|NZDJPY.r
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY.r
|547
|GBPAUD.r
|-3K
|USDAUD.r
|1.8K
|CHFJPY.r
|3.3K
|USDJPY.r
|-2.1K
|GBPCAD.r
|474
|CHFUSD.r
|2.2K
|AUDNZD.r
|911
|EURNZD.r
|1.2K
|NZDAUD.r
|978
|NZDJPY.r
|310
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
867
USD
USD
7
100%
85
60%
35%
1.61
0.80
USD
USD
10%
1:100